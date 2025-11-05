ua en ru
"Треба на оренду і зарплату доньці": Павло Зібров зізнався, як заробляє під час війни

Середа 05 листопада 2025 16:07
UA EN RU
"Треба на оренду і зарплату доньці": Павло Зібров зізнався, як заробляє під час війни Павло Зібров про заробітки (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Народний артист України Павло Зібров зізнався, що концертна діяльність сьогодні приносить йому мінімальний прибуток. На чому ще заробляє співак?

Як повідомляє РБК-Україна, артист в інтерв'ю Маші Єфросиніній розповів, що саме приносить дохід його родині.

Що Павло Зібров розповів про заробітки

За словами співака, величезні кошти він змушений вкладати у проведення турів, оплату оренди, колективу та технічного забезпечення. До того ж Зібров дає благодійні виступи для переселенців та військових.

"Це не те, що ти продав на 200 тисяч і стільки забрав. 60% - це видатки, які ти віддаси", - пояснив він.

Виявляється, співак повернувся до викладання в Київському університеті культури та мистецтв, де працює на кафедрі естрадного співу.

"Я викладаю в Поплавського. Він платить, і я йому дуже вдячний. Колись я вже там викладав, років 20-25 тому, але покинув через постійні гастролі", - згадав він.

&quot;Треба на оренду і зарплату доньці&quot;: Павло Зібров зізнався, як заробляє під час війниЗібров розповів про заробітки (скриншот)

Якось Поплавський зателефонував запропонував повернутися до роботи. На остаточне рішення артиста надихнула дружина Марина.

"Заробляти гроші зараз дуже-дуже складно. В основному це ж діти, переселенці, воїни, госпіталі тощо. А треба і колективу, і оренду платити театру пісні, і зарплату доньці. Ну, і я погодився. Завдячую Михайлу Михайловичу, що він створив мені хороші умови. Я майстер-класи проводжу для дітей, для абітурієнтів", - розповів він.

&quot;Треба на оренду і зарплату доньці&quot;: Павло Зібров зізнався, як заробляє під час війниПавло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Які пісні приносять найбільше грошей

Крім того, Зібров заробляє на корпоративах. За його словами, найпопулярнішими піснями залишаються "День народження" і "Жінка, що кохаю я", яку колись він виконував російською.

Як зізнався артист, був випадок, коли йому пропонували виконати оригінальну версію композиції. Проте він категорично проти.

"Кажу: "Ви чого, я забув, що таке російська мова". Мене навіть дратує, якщо хтось в громадському транспорті чи в магазині говорить російською мовою. Я так зразу дивлюся, а вони бачать мій погляд і переходять на українську", - розповів він.

