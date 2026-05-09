Раскрыты гонорары звезд "Дьявол носит Прада 2": сколько заработали Стрип, Хэтэуэй и Блант
Продолжение фильма "Дьявол носит Прада" стало одним из главных хитов этой весны. Сиквел уже собрал более 300 миллионов долларов, а также принес огромные гонорары главным звездам ленты.
Сколько заработали Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Variety.
Какие гонорары получили звезды фильма "Дьявол носит Правду 2"
Именно возвращение Стрип к роли легендарной Миранды Пристли было ключевым условием для 20th Century Studios.
Актриса могла запросить значительно большую сумму, но источники утверждают, что за участие в продолжении она получила 12,5 миллиона долларов.
На этом история не завершилась. Стрип якобы настояла на том, чтобы ее коллеги по фильму также получили такие же условия. В конце концов Хэтэуэй и Блант заработали аналогичную сумму.
Все три актрисы также получат бонусные выплаты от кассовых сборов. По данным источников, они уже начали поступать, ведь продолжение отметилось высоким уровнем успеха.
Если лента и в дальнейшем будет собирать полные залы, каждая может заработать более 20 миллионов долларов.
Кассовые сборы "Дьявол носит Прада 2"
В сети можно увидеть совершенно разные отзывы на фильм - как положительные, так и критические. Это лишь усиливает живой интерес к просмотру.
Бюджет ленты составил примерно 100 миллионов долларов без затрат на рекламную кампанию по всему миру.
За первый уикенд удалось собрать более 233 миллионов в мировом прокате.
Ожидается, что за вторую неделю общие кассовые сборы превысят отметку в 300 миллионов.