Розгром у Польщі: нова зірка збірної України Олійникова не залишила шансів суперниці

Олександра Олійникова успішно провела свій перший поєдинок у складі національної збірної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Впевнений старт у національній команді

Для 25-річної Олександри Олійникової виклик до лав збірної на протистояння з Польщею став першим у кар'єрі.

Попри те, що доля путівки до фінальної частини турніру була вирішена достроково завдяки зусиллям сестер Кіченок, дебютантка продемонструвала високий рівень концентрації та спортивної мотивації.

Матч проти 21-річної Лінди Клімовічової не мав турнірного значення, оскільки загальний рахунок у протистоянні вже був 3:0 на користь українок.

Проте для Олійникової ця зустріч стала можливістю довести свою спроможність захищати кольори країни на міжнародній арені.

Хід гри: від рівної боротьби до тотального домінування

Перша партія проходила у безкомпромісній боротьбі. Суперниці йшли "гейм у гейм" до позначки 4:4, після чого Олександра зуміла перехопити ініціативу.

Ключовий брейк дозволив українці вийти вперед і закрити сет на свою користь - 6:4.

У другому сеті психологічна перевага повністю перейшла до Олійникової. Вона продемонструвала агресивний теніс, з яким польська гравчиня не змогла впоратися.

Віддавши опонентці лише один гейм, українка завершила зустріч переконливою перемогою.

Завдяки цьому успіху збірна України завершила кваліфікаційний етап із розгромним рахунком 4:0, підтвердивши свій статус фаворита у грі проти польської команди та гарантувавши собі місце у наступному раунді змагань.