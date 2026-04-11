ua en ru
Сб, 11 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Розгром у Польщі: нова зірка збірної України Олійникова не залишила шансів суперниці

18:31 11.04.2026 Сб
2 хв
Ніхто не сподівався на таку легку розв’язку в останньому матчі проти Польщі. Як це було?
aimg Катерина Урсатій
Олександра Олійникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org_)

Олександра Олійникова успішно провела свій перший поєдинок у складі національної збірної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Впевнений старт у національній команді

Для 25-річної Олександри Олійникової виклик до лав збірної на протистояння з Польщею став першим у кар'єрі.

Попри те, що доля путівки до фінальної частини турніру була вирішена достроково завдяки зусиллям сестер Кіченок, дебютантка продемонструвала високий рівень концентрації та спортивної мотивації.

Матч проти 21-річної Лінди Клімовічової не мав турнірного значення, оскільки загальний рахунок у протистоянні вже був 3:0 на користь українок.

Проте для Олійникової ця зустріч стала можливістю довести свою спроможність захищати кольори країни на міжнародній арені.

Хід гри: від рівної боротьби до тотального домінування

Перша партія проходила у безкомпромісній боротьбі. Суперниці йшли "гейм у гейм" до позначки 4:4, після чого Олександра зуміла перехопити ініціативу.

Ключовий брейк дозволив українці вийти вперед і закрити сет на свою користь - 6:4.

У другому сеті психологічна перевага повністю перейшла до Олійникової. Вона продемонструвала агресивний теніс, з яким польська гравчиня не змогла впоратися.

Віддавши опонентці лише один гейм, українка завершила зустріч переконливою перемогою.

Завдяки цьому успіху збірна України завершила кваліфікаційний етап із розгромним рахунком 4:0, підтвердивши свій статус фаворита у грі проти польської команди та гарантувавши собі місце у наступному раунді змагань.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
