Разгром в Польше: новая звезда сборной Украины Олейникова не оставила шансов сопернице

18:31 11.04.2026 Сб
2 мин
Никто не надеялся на такую легкую развязку в последнем матче против Польши. Как это было?
aimg Екатерина Урсатий
Разгром в Польше: новая звезда сборной Украины Олейникова не оставила шансов сопернице Александра Олейникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org_)

Александра Олейникова успешно провела свой первый поединок в составе национальной сборной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Читайте также: Возвращение на счастливые корты: Свитолина раскрыла грандиозные планы на грунтовый сезон

Уверенный старт в национальной команде

Для 25-летней Александры Олейниковой вызов в ряды сборной на противостояние с Польшей стал первым в карьере.

Несмотря на то, что судьба путевки в финальную часть турнира была решена досрочно благодаря усилиям сестер Киченок, дебютантка продемонстрировала высокий уровень концентрации и спортивной мотивации.

Матч против 21-летней Линды Климовичовой не имел турнирного значения, поскольку общий счет в противостоянии уже был 3:0 в пользу украинок.

Однако для Олейниковой эта встреча стала возможностью доказать свою способность защищать цвета страны на международной арене.

Ход игры: от равной борьбы до тотального доминирования

Первая партия проходила в бескомпромиссной борьбе. Соперницы шли "гейм в гейм" до отметки 4:4, после чего Александра сумела перехватить инициативу.

Ключевой брейк позволил украинке выйти вперед и закрыть сет в свою пользу - 6:4.

Во втором сете психологическое преимущество полностью перешло к Олейниковой. Она продемонстрировала агрессивный теннис, с которым польская игрок не смогла справиться.

Отдав оппонентке лишь один гейм, украинка завершила встречу убедительной победой.

Благодаря этому успеху сборная Украины завершила квалификационный этап с разгромным счетом 4:0, подтвердив свой статус фаворита в игре против польской команды и гарантировав себе место в следующем раунде соревнований.

Также узнайте, на каких позициях расположились украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA.

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой