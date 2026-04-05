Ротань замість Реброва: наставник "Полісся" зробив заяву про роботу в збірній

Один з головних претендентів на заміну Сергію Реброву у збірній України – Руслан Ротань розповів, чи готовий він покинути амбітний проєкт у Житомирі задля головної команди країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю фахівця виданню "Український футбол".

"Не хочу бути критиком"

Коментуючи поразку від Швеції у плей-офф відбору та непотрапляння збірної України на чемпіонат світу-2026, Ротань закликав не шукати винних, а підтримати команду. На його думку, ключовим фактором поразки став кадровий дефіцит, який не дозволив Сергію Реброву виставити оптимальний склад.

"Ми втратили понад пів складу через травми та дискваліфікації. Не могли залучити усіх найсильніших – мабуть, від цього варто відштовхуватися. Хоча й тяжко, варто підійматися та рухатися далі. В жодному разі не можна опускати руки", - зазначив тренер "вовків".

Чи відпустить Ротаня Буткевич?

На пряме запитання про те, чи цікаво йому було б знову очолити національну команду, тренер відповів стримано, зробивши акцент на своїх зобов'язаннях перед "Поліссям".

"Я не знаю, звідки беруться такі чутки. Сконцентрований зараз на роботі в клубі. У нас дуже класний проєкт, є багато чого будувати. Це вкрай важливо тепер – попрацювати на благо нашого "Полісся", – заявив він.

Також тренер підкреслив особливу роль президента клубу Геннадія Буткевича, натякнувши, що повага до його вкладу в команду зараз є пріоритетною.

"Людина вкладає душу у спорт у складний час війни. Такі якості варто цінити", - наголосив Ротань.

Зазначимо, що Руслан Ротань вже має досвід роботи зі збірною України. У березні 2023 року він виконував обов'язки головного тренера у стартовому матчі відбору до Євро-2024 проти Англії (0:2). Саме після цього національну команду очолив Сергій Ребров.