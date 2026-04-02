ua en ru
Чт, 02 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Реакція на фіаско: в Італії масова чистка після ганьби збірної та прольоту повз ЧС-2026

21:18 02.04.2026 Чт
3 хв
Національна трагедія італійського футболу отримала логічне продовження у вигляді радикальних кадрових рішень
aimg Андрій Костенко
Джанлуїджі Буффон (фото: x.com/Azzurri_En)

Італійський футбол занурився в хаос після третього поспіль невиходу на мундіаль. У відставку подав голова Федерації Габріеле Гравіна, збірну покинув легенда Джанлуїджі Буффон, а на місце Дженнаро Гаттузо вже шукають зіркового наступника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sport Italia та інсайдера Фабріціо Романо.

Крах верхівки: Гравіна та Буффон ідуть геть

Президент Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравіна офіційно оголосив про свою відставку. Попри початкові спроби втриматися у кріслі, тиск через історичне фіаско став нестерпним. Вибори нового очільника італійського футболу призначені на 22 червня.

Слідом за президентом збірну покинув її багаторічний символ – Джанлуїджі Буффон. Легендарний екс-воротар, який обіймав посаду керівника делегації, назвав свій крок "вимушеним актом".

"Відставка за хвилину-дві після матчу була спонтанною, як сльози або серцевий біль. Ми з Ріно Гаттузо вірили, що зможемо повернути Італію на чемпіонат світу, але нам це не вдалося. Справедливо, якщо ті, хто прийде після нас, оберуть нових лідерів", - заявив Буффон у своїх соцмережах.

Реакція на фіаско: в Італії масова чистка після ганьби збірної та прольоту повз ЧС-2026

Дженнаро Гаттузо (фото: x.com/Azzurri_En)

Гаттузо на вихід: хто очолить руїни

За інформацією інсайдерів, дні Дженнаро Гаттузо на посаді головного тренера також добігли кінця. Його коротка каденція (лише 8 матчів) завершилася катастрофою в серії пенальті проти боснійців.

Наразі Федерація розглядає двох топових кандидатів на порятунок національної команди:

Антоніо Конте: чинний тренер "Наполі", який уже мав успішний досвід роботи зі збірною і здатний надати команді необхідної жорсткості.

Массіміліано Аллегрі: нинішній наставник "Мілана", чия кандидатура є пріоритетною, проте переговори можуть ускладнитися його діючим контрактом із клубом.

Чорна серія "Скуадри Адзурри": як італійці пролітали повз ЧС

ЧС-2018: фатальний стик із Швецією

Це був перший випадок за 60 років (з 1958-го), коли Італія не потрапила на чемпіонат світу.

На груповому етапі італійці посіли друге місце, поступившись прямою путівкою Іспанії (зокрема, розгромна поразка в Мадриді – 0:3).

У стикових матчах команда Джамп'єро Вентури зустрілася зі Швецією. Результат – поразка 0:1 у Стокгольмі та безрезультатні 0:0 у Мілані.

ЧС-2022: Трагедія в Палермо проти аутсайдера

Після тріумфу на Євро-2020 здавалося, що криза минула, але команда Роберто Манчіні припустилася фатальних помилок.

На груповому етапі Італія двічі зіграла внічию зі Швейцарією. Жоржиньйо не реалізував вирішальні пенальті в обох матчах, через що швейцарці випередили італійців на 2 очки.

У півфіналі плей-офф Італія приймала Північну Македонію. Повна домінація господарів (32 удари по воротах) завершилася шокуючим голом Трайковські на 90+2 хвилині – 0:1. Італія вдруге поспіль залишилася поза мундіалем.

ЧС-2026: серія пенальті з Боснією

Третя поспіль невдача, яка призвела до поточної масової чистки у Федерації футболу Італії.

Команда під керівництвом Дженнаро Гаттузо не змогла виграти групу, пропустивши вперед Норвегію, що змусило знову грати у плей-офф.

У фінальному поєдинку італійці зійшлися з Боснією і Герцеговиною. Основний час завершився внічию (1:1), долю путівки вирішила серія пенальті, де італійці програли з рахунком 1:4.

Зазначимо, що востаннє чотириразові чемпіони світу виступали на мундіалі ще у 2014 році, де не змогли навіть вийти з групи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
