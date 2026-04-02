Реакція на фіаско: в Італії масова чистка після ганьби збірної та прольоту повз ЧС-2026
Італійський футбол занурився в хаос після третього поспіль невиходу на мундіаль. У відставку подав голова Федерації Габріеле Гравіна, збірну покинув легенда Джанлуїджі Буффон, а на місце Дженнаро Гаттузо вже шукають зіркового наступника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sport Italia та інсайдера Фабріціо Романо.
Крах верхівки: Гравіна та Буффон ідуть геть
Президент Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравіна офіційно оголосив про свою відставку. Попри початкові спроби втриматися у кріслі, тиск через історичне фіаско став нестерпним. Вибори нового очільника італійського футболу призначені на 22 червня.
Слідом за президентом збірну покинув її багаторічний символ – Джанлуїджі Буффон. Легендарний екс-воротар, який обіймав посаду керівника делегації, назвав свій крок "вимушеним актом".
"Відставка за хвилину-дві після матчу була спонтанною, як сльози або серцевий біль. Ми з Ріно Гаттузо вірили, що зможемо повернути Італію на чемпіонат світу, але нам це не вдалося. Справедливо, якщо ті, хто прийде після нас, оберуть нових лідерів", - заявив Буффон у своїх соцмережах.
Гаттузо на вихід: хто очолить руїни
За інформацією інсайдерів, дні Дженнаро Гаттузо на посаді головного тренера також добігли кінця. Його коротка каденція (лише 8 матчів) завершилася катастрофою в серії пенальті проти боснійців.
Наразі Федерація розглядає двох топових кандидатів на порятунок національної команди:
Антоніо Конте: чинний тренер "Наполі", який уже мав успішний досвід роботи зі збірною і здатний надати команді необхідної жорсткості.
Массіміліано Аллегрі: нинішній наставник "Мілана", чия кандидатура є пріоритетною, проте переговори можуть ускладнитися його діючим контрактом із клубом.
Чорна серія "Скуадри Адзурри": як італійці пролітали повз ЧС
ЧС-2018: фатальний стик із Швецією
Це був перший випадок за 60 років (з 1958-го), коли Італія не потрапила на чемпіонат світу.
На груповому етапі італійці посіли друге місце, поступившись прямою путівкою Іспанії (зокрема, розгромна поразка в Мадриді – 0:3).
У стикових матчах команда Джамп'єро Вентури зустрілася зі Швецією. Результат – поразка 0:1 у Стокгольмі та безрезультатні 0:0 у Мілані.
ЧС-2022: Трагедія в Палермо проти аутсайдера
Після тріумфу на Євро-2020 здавалося, що криза минула, але команда Роберто Манчіні припустилася фатальних помилок.
На груповому етапі Італія двічі зіграла внічию зі Швейцарією. Жоржиньйо не реалізував вирішальні пенальті в обох матчах, через що швейцарці випередили італійців на 2 очки.
У півфіналі плей-офф Італія приймала Північну Македонію. Повна домінація господарів (32 удари по воротах) завершилася шокуючим голом Трайковські на 90+2 хвилині – 0:1. Італія вдруге поспіль залишилася поза мундіалем.
ЧС-2026: серія пенальті з Боснією
Третя поспіль невдача, яка призвела до поточної масової чистки у Федерації футболу Італії.
Команда під керівництвом Дженнаро Гаттузо не змогла виграти групу, пропустивши вперед Норвегію, що змусило знову грати у плей-офф.
У фінальному поєдинку італійці зійшлися з Боснією і Герцеговиною. Основний час завершився внічию (1:1), долю путівки вирішила серія пенальті, де італійці програли з рахунком 1:4.
Зазначимо, що востаннє чотириразові чемпіони світу виступали на мундіалі ще у 2014 році, де не змогли навіть вийти з групи.
Також дізнайтеся, на якому місці опинилася збірна України в оновленому рейтингу ФІФА.