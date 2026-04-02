Реакція на фіаско: в Італії масова чистка після ганьби збірної та прольоту повз ЧС-2026

Італійський футбол занурився в хаос після третього поспіль невиходу на мундіаль. У відставку подав голова Федерації Габріеле Гравіна, збірну покинув легенда Джанлуїджі Буффон, а на місце Дженнаро Гаттузо вже шукають зіркового наступника.

Крах верхівки: Гравіна та Буффон ідуть геть

Президент Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравіна офіційно оголосив про свою відставку. Попри початкові спроби втриматися у кріслі, тиск через історичне фіаско став нестерпним. Вибори нового очільника італійського футболу призначені на 22 червня.

Слідом за президентом збірну покинув її багаторічний символ – Джанлуїджі Буффон. Легендарний екс-воротар, який обіймав посаду керівника делегації, назвав свій крок "вимушеним актом".

"Відставка за хвилину-дві після матчу була спонтанною, як сльози або серцевий біль. Ми з Ріно Гаттузо вірили, що зможемо повернути Італію на чемпіонат світу, але нам це не вдалося. Справедливо, якщо ті, хто прийде після нас, оберуть нових лідерів", - заявив Буффон у своїх соцмережах.

Гаттузо на вихід: хто очолить руїни

За інформацією інсайдерів, дні Дженнаро Гаттузо на посаді головного тренера також добігли кінця. Його коротка каденція (лише 8 матчів) завершилася катастрофою в серії пенальті проти боснійців.

Наразі Федерація розглядає двох топових кандидатів на порятунок національної команди:

Антоніо Конте: чинний тренер "Наполі", який уже мав успішний досвід роботи зі збірною і здатний надати команді необхідної жорсткості.

Массіміліано Аллегрі: нинішній наставник "Мілана", чия кандидатура є пріоритетною, проте переговори можуть ускладнитися його діючим контрактом із клубом.

Чорна серія "Скуадри Адзурри": як італійці пролітали повз ЧС

ЧС-2018: фатальний стик із Швецією

Це був перший випадок за 60 років (з 1958-го), коли Італія не потрапила на чемпіонат світу.

На груповому етапі італійці посіли друге місце, поступившись прямою путівкою Іспанії (зокрема, розгромна поразка в Мадриді – 0:3).

У стикових матчах команда Джамп'єро Вентури зустрілася зі Швецією. Результат – поразка 0:1 у Стокгольмі та безрезультатні 0:0 у Мілані.

ЧС-2022: Трагедія в Палермо проти аутсайдера

Після тріумфу на Євро-2020 здавалося, що криза минула, але команда Роберто Манчіні припустилася фатальних помилок.

На груповому етапі Італія двічі зіграла внічию зі Швейцарією. Жоржиньйо не реалізував вирішальні пенальті в обох матчах, через що швейцарці випередили італійців на 2 очки.

У півфіналі плей-офф Італія приймала Північну Македонію. Повна домінація господарів (32 удари по воротах) завершилася шокуючим голом Трайковські на 90+2 хвилині – 0:1. Італія вдруге поспіль залишилася поза мундіалем.

ЧС-2026: серія пенальті з Боснією

Третя поспіль невдача, яка призвела до поточної масової чистки у Федерації футболу Італії.

Команда під керівництвом Дженнаро Гаттузо не змогла виграти групу, пропустивши вперед Норвегію, що змусило знову грати у плей-офф.

У фінальному поєдинку італійці зійшлися з Боснією і Герцеговиною. Основний час завершився внічию (1:1), долю путівки вирішила серія пенальті, де італійці програли з рахунком 1:4.

Зазначимо, що востаннє чотириразові чемпіони світу виступали на мундіалі ще у 2014 році, де не змогли навіть вийти з групи.