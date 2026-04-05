Ротань вместо Реброва: наставник "Полесья" сделал заявление о работе в сборной

16:50 05.04.2026 Вс
2 мин
Главный тренер "волков" прокомментировал возможность возвращения в национальную команду
aimg Андрей Костенко
Ротань вместо Реброва: наставник "Полесья" сделал заявление о работе в сборной Руслан Ротань (фото: ФК "Полесье")

Один из главных претендентов на замену Сергею Реброву в сборной Украины - Руслан Ротань рассказал, готов ли он покинуть амбициозный проект в Житомире ради главной команды страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью специалиста изданию "Украинский футбол".

Читайте также: Реакция на фиаско: в Италии массовая чистка после позора сборной и пролета мимо ЧМ-2026

"Не хочу быть критиком"

Комментируя поражение от Швеции в плей-офф отбора и непопадание сборной Украины на чемпионат мира-2026, Ротань призвал не искать виновных, а поддержать команду. По его мнению, ключевым фактором поражения стал кадровый дефицит, который не позволил Сергею Реброву выставить оптимальный состав.

"Мы потеряли более половины состава из-за травм и дисквалификаций. Не могли привлечь всех сильнейших - пожалуй, от этого стоит отталкиваться. Хотя и тяжело, стоит подниматься и двигаться дальше. Ни в коем случае нельзя опускать руки", - отметил тренер "волков".

Отпустит ли Ротаня Буткевич?

На прямой вопрос о том, интересно ли ему было бы снова возглавить национальную команду, тренер ответил сдержанно, сделав акцент на своих обязательствах перед "Полесьем".

"Я не знаю, откуда берутся такие слухи. Сконцентрирован сейчас на работе в клубе. У нас очень классный проект, есть много чего строить. Это крайне важно теперь - поработать на благо нашего "Полесья", - заявил он.

Также тренер подчеркнул особую роль президента клуба Геннадия Буткевича, намекнув, что уважение к его вкладу в команду сейчас является приоритетным.

"Человек вкладывает душу в спорт в сложное время войны. Такие качества стоит ценить", - подчеркнул Ротань.

Отметим, что Руслан Ротань уже имеет опыт работы со сборной Украины. В марте 2023 года он исполнял обязанности главного тренера в стартовом матче отбора к Евро-2024 против Англии (0:2). Именно после этого национальную команду возглавил Сергей Ребров.

Ранее на слухи о назначении в сборную отреагировал Мирон Маркевич.

Футбол Руслан Ротань Сергей Ребров
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света