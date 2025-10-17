Росія краде українські клуби: УАФ закликала УЄФА зупинити незаконну інтеграцію

Українська асоціація футболу подала офіційне звернення до УЄФА через спробу Росії залучити клуби з окупованих українських територій до своїх внутрішніх змагань. УАФ вимагає розслідування та реакції від європейської футбольної спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.

Росія намагається "легалізувати" українські клуби у своїй системі

За повідомленнями російських ЗМІ, до другого дивізіону чемпіонату Росії на наступний сезон нібито зареєстровано клуб "Шахтар" із тимчасово окупованого Донецька.

Ця команда використовує назву та емблему українського "Шахтаря" і планує проводити домашні матчі у Криму, який також перебуває під окупацією РФ з 2014 року.

Крім того, за даними інших джерел, у російські внутрішні змагання можуть бути включені клуби "Зоря" з Луганська та "Фрегат" із Херсонської області. Всі вони, за інформацією УАФ, діють без згоди української сторони, використовуючи найменування легітимних українських клубів.

УАФ направила офіційний лист до УЄФА

16 жовтня Українська асоціація футболу офіційно звернулася до Союзу європейських футбольних асоціацій із вимогою відреагувати на спробу Росії залучити клуби з окупованих територій до своїх турнірів.

"Попри норми міжнародного права, рішення УЄФА та принципи футбольного управління, російський футбольний союз продовжує незаконно інтегрувати українські клуби у свої змагання", - йдеться у заяві УАФ

"Для цього вони використовують назви, символіку та айдентику чинних українських команд, створюючи фіктивні структури у російських лігах", - додано до заяви УАФ.

В організації наголосили, що участь будь-якого клубу, зареєстрованого на окупованій території, у змаганнях під егідою іншої держави без погодження з УАФ є прямим порушенням територіальної юрисдикції української асоціації, визначеної статутами ФІФА.

Україна чекає реакції УЄФА

УАФ очікує, що УЄФА надасть офіційне роз’яснення та почне розслідування щодо правового статусу згаданих клубів.

"Такі дії є частиною політичної спроби легітимізувати окупацію та знищити українську футбольну ідентичність. Відсутність реакції може становити загрозу не лише для України, а й для всієї системи європейського футболу", - підкреслили у зверненні.

Українська асоціація закликала УЄФА захистити цілісність європейського футболу, дотримання міжнародного права та принципів солідарності, на яких базується спортивна спільнота.