Россия ворует украинские клубы: УАФ призвала УЕФА остановить незаконную интеграцию

Украинская ассоциация футбола подала официальное обращение в УЕФА из-за попытки России привлечь клубы с оккупированных украинских территорий к своим внутренним соревнованиям. УАФ требует расследования и реакции от европейского футбольного сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Россия пытается "легализовать" украинские клубы в своей системе

По сообщениям российских СМИ, во второй дивизион чемпионата России на следующий сезон якобы зарегистрирован клуб "Шахтер" из временно оккупированного Донецка.

Эта команда использует название и эмблему украинского "Шахтера" и планирует проводить домашние матчи в Крыму, который также находится под оккупацией РФ с 2014 года.

Кроме того, по данным других источников, в российские внутренние соревнования могут быть включены клубы "Заря" из Луганска и "Фрегат" из Херсонской области. Все они, по информации УАФ, действуют без согласия украинской стороны, используя наименования легитимных украинских клубов.

УАФ направила официальное письмо в УЕФА

16 октября Украинская ассоциация футбола официально обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций с требованием отреагировать на попытку России привлечь клубы с оккупированных территорий к своим турнирам.

"Несмотря на нормы международного права, решения УЕФА и принципы футбольного управления, российский футбольный союз продолжает незаконно интегрировать украинские клубы в свои соревнования", - говорится в заявлении УАФ

"Для этого они используют названия, символику и айдентику действующих украинских команд, создавая фиктивные структуры в российских лигах", - добавлено к заявлению УАФ.

В организации отметили, что участие любого клуба, зарегистрированного на оккупированной территории, в соревнованиях под эгидой другого государства без согласования с УАФ является прямым нарушением территориальной юрисдикции украинской ассоциации, определенной уставами ФИФА.

Украина ждет реакции УЕФА

УАФ ожидает, что УЕФА предоставит официальное разъяснение и начнет расследование относительно правового статуса упомянутых клубов.

"Такие действия являются частью политической попытки легитимизировать оккупацию и уничтожить украинскую футбольную идентичность. Отсутствие реакции может представлять угрозу не только для Украины, но и для всей системы европейского футбола", - подчеркнули в обращении.

Украинская ассоциация призвала УЕФА защитить целостность европейского футбола, соблюдение международного права и принципов солидарности, на которых базируется спортивное сообщество.