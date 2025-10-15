ua en ru
Роналду знову увійшов в історію: португалець побив рекорд, який здавався вічним

Середа 15 жовтня 2025 10:56
Роналду знову увійшов в історію: португалець побив рекорд, який здавався вічним Кріштіану Роналду (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Португальський нападник Кріштіану Роналду встановив новий історичний рекорд у футболі, ставши найрезультативнішим гравцем у матчах кваліфікацій чемпіонатів світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Рекордний дубль

У поєдинку відбору на ЧС-2026 проти збірної Угорщини форвард національної команди Португалії оформив дубль, довівши свій показник забитих м’ячів у кваліфікації до 41.

До цього Роналду ділив перше місце з легендарним Карлосом Руїсом із Гватемали, на рахунку якого було 39 голів.

Перший гол Кріштіану забив на початку другого тайму, а невдовзі подвоїв перевагу команди. Проте зберегти перемогу Португалії не вдалося - угорці зрівняли рахунок на 90+1-й хвилині, і матч завершився з результатом 2:2

Хто ще в топі найкращих бомбардирів відборів

Завдяки своєму досягненню 39-річний португалець очолив рейтинг найрезультативніших гравців у відборах до чемпіонатів світу:

  1. Кріштіану Роналду (Португалія) - 41 гол (51 матч, 2006–дотепер)
  2. Карлос Руїс (Гватемала) - 39 (47 матчів, 2002–2018)
  3. Ліонель Мессі (Аргентина) - 36 (72 матчі, 2006–дотепер)
  4. Алі Даеї (Іран) - 35 (51 матч, 1994–2006)
  5. Роберт Левандовські (Польща) - 33 (42 матчі, 2010–дотепер)

Загалом у футболці збірної Португалії Роналду має вже 143 голи, що робить його найрезультативнішим гравцем в історії національних збірних.

Англія першою вийшла на ЧС-2026

Водночас у кваліфікації відзначився і Гаррі Кейн, який оформив дубль у матчі Англія - Латвія.

Завдяки цьому англієць піднявся на 17-те місце в історичному рейтингу бомбардирів кваліфікації з 23 голами у 20 матчах, а його команда достроково забезпечила собі путівку на чемпіонат світу 2026 року після розгрому Латвії з рахунком 5:0.

Що далі

Наступний матч Португалія проведе 13 листопада проти Ірландії. Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.

Раніше ми писали, що визначилися усі володарі прямої путівки на ЧС-2026 від Африки та Азії.

Також читайте, скільки очок треба здобути збірній України для виходу на ЧС-2026.

