Роналду вперше вилучили за збірну Португалії: історичний інцидент у матчі з Ірландією

Реакція Мартінеса: "Зображення виглядають жорсткіше, ніж сам момент"

Головний тренер Португалії Роберто Мартінес став на захист свого капітана, наголосивши, що емоції та напруженість боротьби зіграли свою роль.

"Причина вилучення в тому, що він дуже пристрасний і болісно реагує, коли команда не перемагає. Кадри спотворюють реальність – це виглядає як удар ліктем, хоча Роналду просто намагався звільнитися. Його постійно тримали та штовхали протягом більшої частини матчу", - пояснив Мартінес.

Наставник також підкреслив, що 40-річний лідер все ще демонструє ту ж саму самовідданість, яку мав на старті кар'єри.

Які наслідки загрожують Роналду

ФІФА трактує подібні епізоди як насильницьку поведінку. Такі порушення тягнуть за собою мінімум три матчі дискваліфікації. Якщо покарання буде максимальним, Роналду ризикує пропустити старт світової першості у 2026 році, оскільки товариські матчі в термін дискваліфікації не зараховуються, а Португалії залишилося зіграти лише один офіційний матч кваліфікації.

У клубній кар’єрі Роналду достроково полишав поле через вилучення 12 разів – вісім разів після прямих червоних карток і чотири після двох жовтих.

Португалія ще не забезпечила вихід на ЧС-2026

У нинішньому відборі Роналду провів п’ять матчів і забив стільки ж голів. Португалія очолює групу з 10 очками, але формально ще не гарантувала собі місце у фінальній частині турніру.

У заключному турі команда зустрінеться з Вірменією. Поєдинок відбудеться у неділю, 16 листопада, о 16:00 за київським часом.

