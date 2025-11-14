Роналду впервые удалили за сборную Португалии: исторический инцидент в матче с Ирландией

Реакция Мартинеса: "Изображения выглядят жестче, чем сам момент"

Главный тренер Португалии Роберто Мартинес встал на защиту своего капитана, отметив, что эмоции и напряженность борьбы сыграли свою роль.

"Причина удаления в том, что он очень страстный и болезненно реагирует, когда команда не побеждает. Кадры искажают реальность - это выглядит как удар локтем, хотя Роналду просто пытался освободиться. Его постоянно держали и толкали в течение большей части матча", - пояснил Мартинес.

Наставник также подчеркнул, что 40-летний лидер все еще демонстрирует ту же самоотверженность, которую имел на старте карьеры.

Какие последствия грозят Роналду

ФИФА трактует подобные эпизоды как насильственное поведение. Такие нарушения влекут за собой минимум три матча дисквалификации. Если наказание будет максимальным, Роналду рискует пропустить старт мирового первенства в 2026 году, поскольку товарищеские матчи в срок дисквалификации не засчитываются, а Португалии осталось сыграть лишь один официальный матч квалификации.

В клубной карьере Роналду досрочно покидал поле из-за удаления 12 раз - восемь раз после прямых красных карточек и четыре после двух желтых.

Португалия еще не обеспечила выход на ЧМ-2026

В нынешнем отборе Роналду провел пять матчей и забил столько же голов. Португалия возглавляет группу с 10 очками, но формально еще не гарантировала себе место в финальной части турнира.

В заключительном туре команда встретится с Арменией. Поединок состоится в воскресенье, 16 ноября, в 16:00 по киевскому времени.

