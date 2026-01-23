"Рома" та "Ноттінгем" гарантовано в плей-офф: актуальна турнірна таблиця Ліги Європи

Увечері 22 січня відбулися матчі 7-го туру основного раунду Ліги Європи УЄФА. Протягом ігрового дня було зіграно 18 поєдинків, за підсумками яких турнірна таблиця зазнала суттєвих змін.

Без Довбика та Зінченка

Серед результатів варто відзначити перемогу італійської "Роми", яка без травмованого Артема Довбика впевнено переграла німецький "Штутгарт" з рахунком 2:0. Натомість англійський "Ноттінгем Форест", зі складу якого відзаявили Олександра Зінченка, зазнав мінімальної поразки на виїзді від португальської "Браги" – 0:1.

Результати 7-го туру Ліги Європи:

"Болонья" (Італія) – "Селтік" (Шотландія) – 2:2

"Бранн" (Норвегія) – "Мітьюлланд" (Данія) – 3:3

"Вікторія" (Чехія) – "Порту" (Португалія) – 1:1

"Мальме" (Швеція) – "Црвена Звезда" (Сербія) – 0:1

ПАОК (Греція) – "Бетіс" (Іспанія) – 2:0

"Феєнорд" (Нідерланди) – "Штурм" (Австрія) – 3:0

"Фенербахче" (Туреччина) – "Астон Вілла" (Англія) – 0:1

"Фрайбург" (Німеччина) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – 1:0

"Янг Бойз" (Швейцарія) – "Ліон" (Франція) – 0:1

"Брага" (Португалія) – "Ноттінгем" (Англія) – 1:0

"Динамо" Загреб (Хорватія) – ФКСБ (Румунія) – 4:1

"Зальцбург" (Австрія) – "Базель" (Швейцарія) – 3:1

"Ніцца" (Франція) – "Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди) – 3:1

"Рейнджерс" (Шотландія) – "Лудогорець" (Болгарія) – 1:0

"Рома" (Італія) – "Штутгарт" (Німеччина) – 2:0

"Сельта" (Іспанія) – "Лілль" (Франція) – 2:1

"Утрехт" (Нідерланди) – "Генк" (Бельгія) – 0:2

"Ференцварош" (Угорщина) – "Панатінаїкос" (Греція) – 1:1

Хто вже вийшов у плей-офф

Після 7-ми турів на вершині турнірної таблиці перебувають одразу дві команди – французький "Ліон" та англійська "Астон Вілла", які набрали по 18 очок. Обидва клуби достроково гарантували собі місця у топ-8 та прямий вихід до 1/8 фіналу.

Загалом уже 19 команд забезпечили собі щонайменше участь у стикових іграх плей-оф. Окрім "Ліона" та "Астон Вілли", до цього списку входять:

"Фрайбург" (17 очок)

"Мідтьюлланд" і "Брага" (по 16)

"Рома" та "Ференцварош" (по 15)

"Бетіс" і "Порту" (по 14)

"Генк" і "Црвена Звезда" (по 13)

ПАОК, "Штутгарт", "Сельта" та "Болонья" (по 12)

"Ноттінгем Форест", "Вікторія", "Фенербахче" та "Панатінаїкос" (по 11)

Ці клуби вже не опустяться нижче 24-го місця й продовжать боротьбу за трофей.

Боротьба за останні путівки

Шалена інтрига залишається внизу зони плей-офф. "Лілль", "Бранн", "Янг Бойз" і "Селтік" ще не гарантували собі вихід в стикові матчі. Їм можуть завадити "Лудогорець", "Феєнорд", "Базель", "Зальцбург", ФКСБ та "Гоу Ехед Іглс". Тож останній тур обіцяє бути дуже напруженим.

Усі матчі 8-го туру ЛЄ відбудуться у четвер, 29 січня та розпочнуться в один час – о 22:00 за Києвом.