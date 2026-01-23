"Рома" та "Ноттінгем" гарантовано в плей-офф: актуальна турнірна таблиця Ліги Європи
Увечері 22 січня відбулися матчі 7-го туру основного раунду Ліги Європи УЄФА. Протягом ігрового дня було зіграно 18 поєдинків, за підсумками яких турнірна таблиця зазнала суттєвих змін.
Про підсумки передостаннього туру змагання – розповідає РБК-Україна.
Без Довбика та Зінченка
Серед результатів варто відзначити перемогу італійської "Роми", яка без травмованого Артема Довбика впевнено переграла німецький "Штутгарт" з рахунком 2:0. Натомість англійський "Ноттінгем Форест", зі складу якого відзаявили Олександра Зінченка, зазнав мінімальної поразки на виїзді від португальської "Браги" – 0:1.
Результати 7-го туру Ліги Європи:
- "Болонья" (Італія) – "Селтік" (Шотландія) – 2:2
- "Бранн" (Норвегія) – "Мітьюлланд" (Данія) – 3:3
- "Вікторія" (Чехія) – "Порту" (Португалія) – 1:1
- "Мальме" (Швеція) – "Црвена Звезда" (Сербія) – 0:1
- ПАОК (Греція) – "Бетіс" (Іспанія) – 2:0
- "Феєнорд" (Нідерланди) – "Штурм" (Австрія) – 3:0
- "Фенербахче" (Туреччина) – "Астон Вілла" (Англія) – 0:1
- "Фрайбург" (Німеччина) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – 1:0
- "Янг Бойз" (Швейцарія) – "Ліон" (Франція) – 0:1
- "Брага" (Португалія) – "Ноттінгем" (Англія) – 1:0
- "Динамо" Загреб (Хорватія) – ФКСБ (Румунія) – 4:1
- "Зальцбург" (Австрія) – "Базель" (Швейцарія) – 3:1
- "Ніцца" (Франція) – "Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди) – 3:1
- "Рейнджерс" (Шотландія) – "Лудогорець" (Болгарія) – 1:0
- "Рома" (Італія) – "Штутгарт" (Німеччина) – 2:0
- "Сельта" (Іспанія) – "Лілль" (Франція) – 2:1
- "Утрехт" (Нідерланди) – "Генк" (Бельгія) – 0:2
- "Ференцварош" (Угорщина) – "Панатінаїкос" (Греція) – 1:1
Хто вже вийшов у плей-офф
Після 7-ми турів на вершині турнірної таблиці перебувають одразу дві команди – французький "Ліон" та англійська "Астон Вілла", які набрали по 18 очок. Обидва клуби достроково гарантували собі місця у топ-8 та прямий вихід до 1/8 фіналу.
Загалом уже 19 команд забезпечили собі щонайменше участь у стикових іграх плей-оф. Окрім "Ліона" та "Астон Вілли", до цього списку входять:
- "Фрайбург" (17 очок)
- "Мідтьюлланд" і "Брага" (по 16)
- "Рома" та "Ференцварош" (по 15)
- "Бетіс" і "Порту" (по 14)
- "Генк" і "Црвена Звезда" (по 13)
- ПАОК, "Штутгарт", "Сельта" та "Болонья" (по 12)
- "Ноттінгем Форест", "Вікторія", "Фенербахче" та "Панатінаїкос" (по 11)
Ці клуби вже не опустяться нижче 24-го місця й продовжать боротьбу за трофей.
Боротьба за останні путівки
Шалена інтрига залишається внизу зони плей-офф. "Лілль", "Бранн", "Янг Бойз" і "Селтік" ще не гарантували собі вихід в стикові матчі. Їм можуть завадити "Лудогорець", "Феєнорд", "Базель", "Зальцбург", ФКСБ та "Гоу Ехед Іглс". Тож останній тур обіцяє бути дуже напруженим.
Усі матчі 8-го туру ЛЄ відбудуться у четвер, 29 січня та розпочнуться в один час – о 22:00 за Києвом.
