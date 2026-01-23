ua en ru
Пт, 23 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Рома" та "Ноттінгем" гарантовано в плей-офф: актуальна турнірна таблиця Ліги Європи

П'ятниця 23 січня 2026 10:37
UA EN RU
"Рома" та "Ноттінгем" гарантовано в плей-офф: актуальна турнірна таблиця Ліги Європи "Рома" без Довбика здобула перемогу в ЛЄ (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрій Костенко

Увечері 22 січня відбулися матчі 7-го туру основного раунду Ліги Європи УЄФА. Протягом ігрового дня було зіграно 18 поєдинків, за підсумками яких турнірна таблиця зазнала суттєвих змін.

Про підсумки передостаннього туру змагання – розповідає РБК-Україна.

Без Довбика та Зінченка

Серед результатів варто відзначити перемогу італійської "Роми", яка без травмованого Артема Довбика впевнено переграла німецький "Штутгарт" з рахунком 2:0. Натомість англійський "Ноттінгем Форест", зі складу якого відзаявили Олександра Зінченка, зазнав мінімальної поразки на виїзді від португальської "Браги" – 0:1.

Результати 7-го туру Ліги Європи:

  • "Болонья" (Італія) – "Селтік" (Шотландія) – 2:2
  • "Бранн" (Норвегія) – "Мітьюлланд" (Данія) – 3:3
  • "Вікторія" (Чехія) – "Порту" (Португалія) – 1:1
  • "Мальме" (Швеція) – "Црвена Звезда" (Сербія) – 0:1
  • ПАОК (Греція) – "Бетіс" (Іспанія) – 2:0
  • "Феєнорд" (Нідерланди) – "Штурм" (Австрія) – 3:0
  • "Фенербахче" (Туреччина) – "Астон Вілла" (Англія) – 0:1
  • "Фрайбург" (Німеччина) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – 1:0
  • "Янг Бойз" (Швейцарія) – "Ліон" (Франція) – 0:1
  • "Брага" (Португалія) – "Ноттінгем" (Англія) – 1:0
  • "Динамо" Загреб (Хорватія) – ФКСБ (Румунія) – 4:1
  • "Зальцбург" (Австрія) – "Базель" (Швейцарія) – 3:1
  • "Ніцца" (Франція) – "Гоу Ехед Іглс" (Нідерланди) – 3:1
  • "Рейнджерс" (Шотландія) – "Лудогорець" (Болгарія) – 1:0
  • "Рома" (Італія) – "Штутгарт" (Німеччина) – 2:0
  • "Сельта" (Іспанія) – "Лілль" (Франція) – 2:1
  • "Утрехт" (Нідерланди) – "Генк" (Бельгія) – 0:2
  • "Ференцварош" (Угорщина) – "Панатінаїкос" (Греція) – 1:1

&quot;Рома&quot; та &quot;Ноттінгем&quot; гарантовано в плей-офф: актуальна турнірна таблиця Ліги Європи

Хто вже вийшов у плей-офф

Після 7-ми турів на вершині турнірної таблиці перебувають одразу дві команди – французький "Ліон" та англійська "Астон Вілла", які набрали по 18 очок. Обидва клуби достроково гарантували собі місця у топ-8 та прямий вихід до 1/8 фіналу.

Загалом уже 19 команд забезпечили собі щонайменше участь у стикових іграх плей-оф. Окрім "Ліона" та "Астон Вілли", до цього списку входять:

  • "Фрайбург" (17 очок)
  • "Мідтьюлланд" і "Брага" (по 16)
  • "Рома" та "Ференцварош" (по 15)
  • "Бетіс" і "Порту" (по 14)
  • "Генк" і "Црвена Звезда" (по 13)
  • ПАОК, "Штутгарт", "Сельта" та "Болонья" (по 12)
  • "Ноттінгем Форест", "Вікторія", "Фенербахче" та "Панатінаїкос" (по 11)

Ці клуби вже не опустяться нижче 24-го місця й продовжать боротьбу за трофей.

&quot;Рома&quot; та &quot;Ноттінгем&quot; гарантовано в плей-офф: актуальна турнірна таблиця Ліги Європи

Боротьба за останні путівки

Шалена інтрига залишається внизу зони плей-офф. "Лілль", "Бранн", "Янг Бойз" і "Селтік" ще не гарантували собі вихід в стикові матчі. Їм можуть завадити "Лудогорець", "Феєнорд", "Базель", "Зальцбург", ФКСБ та "Гоу Ехед Іглс". Тож останній тур обіцяє бути дуже напруженим.

Усі матчі 8-го туру ЛЄ відбудуться у четвер, 29 січня та розпочнуться в один час – о 22:00 за Києвом.

Раніше ми повідомили, хто став найкращим футболістом та увійшов до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів.

Також ми розповіли, як Мбаппе наздогнав Роналду та повторив історичний рекорд ЛЧ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Ліга Європи Артем Довбик Олександр Зінченко
Новини
Зеленський: Донбас - ключове питання переговорів в Абу-Дабі
Зеленський: Донбас - ключове питання переговорів в Абу-Дабі
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів