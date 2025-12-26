ua en ru
Різдвяна казка Йокіча: центровий "Денвера" в одному матчі перевершив декілька досягнень НБА (відео)

П'ятниця 26 грудня 2025 14:03
Різдвяна казка Йокіча: центровий "Денвера" в одному матчі перевершив декілька досягнень НБА (відео) Фото: Нікола Йокіч (x.com/nuggets)
Автор: Андрій Костенко

Сербський центровий "Денвер Наггетс" Нікола Йокіч провів неймовірний матч в Національній баскетбольній асоціації, переписавши низку рекордів ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ключовий внесок у непросту перемогу

У матчі проти "Міннесоти Тімбервулвз" серб набравши 56 очок, зробивши 16 підборів, 15 ассистів та 2 блок-шота за 42 хвилини на майданчику. Йокіч реалізував 15 з 21-го кидка з гри (з них – 4 з 6-ти триочкових).

Його результативність забезпечила "Наггетс" успіх в надзвичайно важкому протистоянні. Основний час зустрічі завершився з рахунком 115:115, а переможця командам вдалося виявити лише в овертаймі, де сильнішим виявився "Денвер" – 142:138.

Рекорди Йокіча

Йокіч став першим гравцем в історії НБА, який у одному матчі набрав більше ніж 55 очок та одночасно зробив щонайменше 15 підборів і 15 ассистів.

До цього рекордний трипл-дабл належав розігруючому Джеймсу Хардену, який у сезоні-2016/17, виступаючи за "Х'юстон Рокетс" набрав за один матч 53 очки, зробив 16 підбирань та віддав 17 асистів.

Різдвяна казка Йокіча: центровий &quot;Денвера&quot; в одному матчі перевершив декілька досягнень НБА (відео)

Нове досягнення в овертаймі

В овертаймі Йокич набрав 18 очок, перевершивши попередній рекорд Стефена Каррі (17 очок). Серб став рекордсменом НБА серед усіх гравців регулярного чемпіонату та плей-офф за набраними очками в додатковий час.

Окрім цього центровий продемонстрував третій найкращий показник результативності в матчах на Різдво. Більше за сербського баскетболіста в різдвяних поєдинках набирали лише Бернард Кінг та Вілт Чемберлейн, в активі яких 60 та 59 очок відповідно.

Раніше ми розповіли, як Святослав Михайлюк повторив рекорд кар'єри в сезоні НБА.

Також дізнайтеся, як 18-річний юнак шокував НБА унікальним рекордом.

