Святослав Михайлюк повторив рекорд кар'єри в сезоні НБА: як українець зробив це

Український легіонер НБА Святослав Михайлюк знову вписав своє ім'я у статистику ліги. Захисник "Юти Джаз" зрівнявся з особистим рекордом за кількістю матчів у стартовій п'ятірці протягом одного сезону.
Матч проти "Мемфіса" і внесок українця
Черговим поєдинком у старті для Михайлюка стала зустріч регулярного чемпіонату НБА проти "Мемфіс Гріззліс", у якій "Юта" зазнала поразки з рахунком 128:137.
Українець провів на паркеті 22 хвилини, за які набрав дев'ять очок. Він влучив один двоочковий і один триочковий кидок, а також чотири рази точно виконав штрафні. Окрім результативності, Михайлюк додав до статистики чотири підбирання та три результативні передачі.
Для порівняння, у попередній грі проти "Денвера" баскетболіст отримав значно менше ігрового часу - лише 14 хвилин, що стало його найкоротшим виступом у поточному сезоні.
Повторення кар'єрного досягнення
Матч із "Мемфісом" став для Михайлюка 27-м у стартовій п'ятірці "Юти" в сезоні. Таким чином він повторив власний рекорд за цим показником, який раніше встановив у чемпіонаті 2019/20, виступаючи за "Детройт Пістонс".
У нинішньому сезоні українець пропустив лише одну гру - проти "Далласа", тоді як в усіх інших поєдинках регулярно виходив у старті.
Кількість матчів Михайлюка у стартовій п'ятірці НБА за сезонами:
- 27 із 56 - сезон 2019/20 ("Детройт Пістонс")
- 27 із 28 - сезон 2025/26 ("Юта Джаз")
- 15 із 66 - сезон 2020/21 ("Детройт Пістонс" - 6, "Оклахома-Сіті Тандер" - 9)
- 13 із 38 - сезон 2024/25 ("Юта Джаз")
- 8 із 32 - сезон 2022/23 ("Нью-Йорк Нікс" - 0, "Шарлотт Горнетс" - 8)
Турнірне становище "Юти"
Попри гідний виступ українця, "Юта Джаз" не змогла переломити хід зустрічі. Після першої половини команда поступалася лише двома очками, однак у другій частині матчу відпустила суперника і програла з різницею у дев'ять балів. Ця поразка стала четвертою поспіль для клубу.
У Західній конференції НБА "Юта" наразі займає 12-ту позицію, маючи 10 перемог після 29 зіграних матчів.
Наступний поєдинок команда Святослава Михайлюка проведе в ніч на суботу, 27 грудня. Суперником стане "Детройт", а початок зустрічі запланований на 4:30 за київським часом.
