Святослав Михайлюк повторив рекорд кар'єри в сезоні НБА: як українець зробив це

Український легіонер НБА Святослав Михайлюк знову вписав своє ім'я у статистику ліги. Захисник "Юти Джаз" зрівнявся з особистим рекордом за кількістю матчів у стартовій п'ятірці протягом одного сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчів.

Матч проти "Мемфіса" і внесок українця

Черговим поєдинком у старті для Михайлюка стала зустріч регулярного чемпіонату НБА проти "Мемфіс Гріззліс", у якій "Юта" зазнала поразки з рахунком 128:137.

Українець провів на паркеті 22 хвилини, за які набрав дев'ять очок. Він влучив один двоочковий і один триочковий кидок, а також чотири рази точно виконав штрафні. Окрім результативності, Михайлюк додав до статистики чотири підбирання та три результативні передачі.

Для порівняння, у попередній грі проти "Денвера" баскетболіст отримав значно менше ігрового часу - лише 14 хвилин, що стало його найкоротшим виступом у поточному сезоні.

Повторення кар'єрного досягнення

Матч із "Мемфісом" став для Михайлюка 27-м у стартовій п'ятірці "Юти" в сезоні. Таким чином він повторив власний рекорд за цим показником, який раніше встановив у чемпіонаті 2019/20, виступаючи за "Детройт Пістонс".

У нинішньому сезоні українець пропустив лише одну гру - проти "Далласа", тоді як в усіх інших поєдинках регулярно виходив у старті.

Кількість матчів Михайлюка у стартовій п'ятірці НБА за сезонами:

27 із 56 - сезон 2019/20 ("Детройт Пістонс")

27 із 28 - сезон 2025/26 ("Юта Джаз")

15 із 66 - сезон 2020/21 ("Детройт Пістонс" - 6, "Оклахома-Сіті Тандер" - 9)

13 із 38 - сезон 2024/25 ("Юта Джаз")

8 із 32 - сезон 2022/23 ("Нью-Йорк Нікс" - 0, "Шарлотт Горнетс" - 8)

Турнірне становище "Юти"

Попри гідний виступ українця, "Юта Джаз" не змогла переломити хід зустрічі. Після першої половини команда поступалася лише двома очками, однак у другій частині матчу відпустила суперника і програла з різницею у дев'ять балів. Ця поразка стала четвертою поспіль для клубу.

У Західній конференції НБА "Юта" наразі займає 12-ту позицію, маючи 10 перемог після 29 зіграних матчів.

Наступний поєдинок команда Святослава Михайлюка проведе в ніч на суботу, 27 грудня. Суперником стане "Детройт", а початок зустрічі запланований на 4:30 за київським часом.