Перевершив Леброна і Кобі: 18-річний юнак шокував НБА унікальним рекордом (відео)

Рекордний поєдинок вундеркінда

У ніч з 15 на 16 грудня "Юта" грала з "Далласом" на власному майданчику. Основний час поєдинку завершився внічию (129:129), однак в овертаймі сильнішими виявилися господарі паркету – 140:133. Попри поразку, зустріч увійшла в історію завдяки виступу молодої зірки гостей.

18-річний Купер Флегг став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 42 очки. Цей результат дозволив йому встановити унікальне досягнення. Флегг став наймолодшим баскетболістом в історії НБА, якому вдалося подолати позначку у 40 очок за один матч. Він зробив це у віці 18 років та а 359 днів – за шість днів до свого 19-річчя.

Попередній рекорд належав Леброну Джеймсу, який уперше набрав 40+ очок у віці 19 років і 88 днів.

Окрім результативності, Флегг провів універсальний матч. За 42 хвилини на паркеті він також записав до активу 7 підбирань, 6 результативних передач, 2 блок-шоти та 1 перехоплення. Він реалізував 13 із 27 кидків з гри та 15 із 20 штрафних.

Що відомо про Флегга

Уродженець Ньюпорта (штам Мен) вважався одним із найбільших талантів американського баскетболу ще на юнацькому рівні.

Флегг був у складі збірної США U-17, яка виграла чемпіонат світу-2022, і потрапив до символічної збірної турніру.

У сезоні-2024/25 він набирав у середньому 19,2 очка, 7,5 підбирання та 4,2 передачі у 37-матчевому дебютному сезоні за Університет Дьюка. Команда дійшла до Фіналу чотирьох студентського чемпіонату США, а Купера було названо найкращим гравцем року.

На драфті НБА-2025 "Даллас Маверікс" обрав Флегга під першим номером. У своєму дебютному сезоні в лізі 18-річний форвард у середньому набирає 18,4 очка, 6,3 підбирання та 3,5 передачі за матч, стрімко підтверджуючи статус майбутньої суперзірки НБА.