Рождественская сказка Йокича: центровой "Денвера" в одном матче превзошел несколько достижений НБА (видео)
Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич провел невероятный матч в Национальной баскетбольной ассоциации, переписав ряд рекордов лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Ключевой вклад в непростую победу
В матче против "Миннесоты Тимбервулвз" серб набрав 56 очков, сделав 16 подборов, 15 ассистов и 2 блок-шота за 42 минуты на площадке. Йокич реализовал 15 из 21-го броска с игры (из них - 4 из 6-ти трехочковых).
Его результативность обеспечила "Наггетс" успех в чрезвычайно тяжелом противостоянии. Основное время встречи завершилось со счетом 115:115, а победителя командам удалось выявить лишь в овертайме, где сильнее оказался "Денвер" - 142:138.
Рекорды Йокича
Йокич стал первым игроком в истории НБА, который в одном матче набрал более 55 очков и одновременно сделал не менее 15 подборов и 15 ассистов.
До этого рекордный трипл-дабл принадлежал разыгрывающему Джеймсу Хардену, который в сезоне-2016/17, выступая за "Хьюстон Рокетс" набрал за один матч 53 очка, сделал 16 подборов и отдал 17 ассистов.
Новое достижение в овертайме
В овертайме Йокич набрал 18 очков, превзойдя предыдущий рекорд Стефена Карри (17 очков). Серб стал рекордсменом НБА среди всех игроков регулярного чемпионата и плей-офф по набранным очкам в дополнительное время.
Кроме этого центровой продемонстрировал третий лучший показатель результативности в матчах на Рождество. Больше сербского баскетболиста в рождественских поединках набирали только Бернард Кинг и Уилт Чемберлейн, в активе которых 60 и 59 очков соответственно.
