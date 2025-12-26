ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Рождественская сказка Йокича: центровой "Денвера" в одном матче превзошел несколько достижений НБА (видео)

Пятница 26 декабря 2025 14:03
UA EN RU
Рождественская сказка Йокича: центровой "Денвера" в одном матче превзошел несколько достижений НБА (видео) Фото: Никола Йокич (x.com/nuggets)
Автор: Андрей Костенко

Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич провел невероятный матч в Национальной баскетбольной ассоциации, переписав ряд рекордов лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Ключевой вклад в непростую победу

В матче против "Миннесоты Тимбервулвз" серб набрав 56 очков, сделав 16 подборов, 15 ассистов и 2 блок-шота за 42 минуты на площадке. Йокич реализовал 15 из 21-го броска с игры (из них - 4 из 6-ти трехочковых).

Его результативность обеспечила "Наггетс" успех в чрезвычайно тяжелом противостоянии. Основное время встречи завершилось со счетом 115:115, а победителя командам удалось выявить лишь в овертайме, где сильнее оказался "Денвер" - 142:138.

Рекорды Йокича

Йокич стал первым игроком в истории НБА, который в одном матче набрал более 55 очков и одновременно сделал не менее 15 подборов и 15 ассистов.

До этого рекордный трипл-дабл принадлежал разыгрывающему Джеймсу Хардену, который в сезоне-2016/17, выступая за "Хьюстон Рокетс" набрал за один матч 53 очка, сделал 16 подборов и отдал 17 ассистов.

Рождественская сказка Йокича: центровой &quot;Денвера&quot; в одном матче превзошел несколько достижений НБА (видео)

Новое достижение в овертайме

В овертайме Йокич набрал 18 очков, превзойдя предыдущий рекорд Стефена Карри (17 очков). Серб стал рекордсменом НБА среди всех игроков регулярного чемпионата и плей-офф по набранным очкам в дополнительное время.

Кроме этого центровой продемонстрировал третий лучший показатель результативности в матчах на Рождество. Больше сербского баскетболиста в рождественских поединках набирали только Бернард Кинг и Уилт Чемберлейн, в активе которых 60 и 59 очков соответственно.

Ранее мы рассказали, как Святослав Михайлюк повторил рекорд карьеры в сезоне НБА.

Также узнайте, как 18-летний юноша шокировал НБА уникальным рекордом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол НБА Рекорды
Новости
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну