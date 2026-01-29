Світоліна втратила перевагу в півфіналі Australian Open проти першої ракетки світу
Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. У півфінальному протистоянні вона не змогла здолати лідерку світового рейтингу Аріну Сабалєнку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Хід поєдинку та ключові моменти
Старт матчу виявився складним для українки. Попри рівний початок у першому сеті (1:1), Світоліна втратила контроль над ігровим ритмом, поступившись у п'яти з шести наступних геймів.
У підсумку перша партія завершилася на користь суперниці з рахунком 2:6.
У другому сеті Еліна продемонструвала характер і зуміла захопити лідерство 2:0. Проте втримати гандикап не вдалося. "Нейтральна" тенісистка перехопила ініціативу, що призвело до поразки українки у другій партії - 3:6.
Статистичні показники зустрічі
Головною причиною поразки стала перевага Сабалєнки в активних діях. Статистика свідчить про суттєву різницю у кількості віннерів.
У Світоліної 12 активно виграних м'ячів проти 27 у суперниці, і 17 невимушених помилок в українки проти 14 у першої ракетки світу .
Історичне досягнення українки
Попри виліт, цей турнір став знаковим для Еліни Світоліної. Вихід до 1/2 фіналу Australian Open-2026 є її особистим рекордом на кортах Мельбурна.
Крім того, цей результат став повторенням найкращого досягнення тенісистки на турнірах серії Grand Slam за всю кар'єру.
Раніше ми повідомили, що всі українки вибули з парного розряду Australian Open-2026.
Також читайте, хто став суперником збірної України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.