Рейтинг тенісистів: які зміни в топ-10 після сенсацій Підсумкового турніру

Алькарас утримав лідерство

Попри тріумф на Підсумковому турнірі, італієць Яннік Сіннер залишився другим у світі. Лідерство втримав іспанець Карлос Алькарас, який у Турині дістався фіналу і зберіг відрив у рейтингу.

Фелікс Оже-Альяссім з Канади, завдяки виходу до півфіналу ATP Finals, піднявся на рекордну для себе 5-ту позицію. Натомість американець Бен Шелтон опустився з 5-го на 9-те місце.

Тор-10 рейтингу АТР

(1). Карлос Алькарас (Іспанія) (2). Яннік Сіннер (Італія) (3). Александер Звєрєв (Німеччина) (4). Новак Джоковіч (Сербія) (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) (6). Тейлор Фрітц (США) (7). Алекс де Мінор (Австралія) (9). Лоренцо Музетті (Італія) (5). Бен Шелтон (США) (10). Джек Дрейпер (Велика Британія)

Українські тенісисти: незначний спад

Найкращий серед українців Віталій Сачко відкотився в світовому табелі про ранги на два рядки й опинився на 166-й позиції.

Другою ракеткою України залишається В'ячеслав Бєлінський – він теж втратив дві сходинки та розташувався на 382-му місці.

На 21 позицію вниз змістився Олег Приходько, який тепер 402-й. Більшість інших українців у межах п'ятої сотні рейтингу також дещо здали.

Топ-10 українців у рейтингу АТР