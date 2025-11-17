UA

Рейтинг тенісистів: які зміни в топ-10 після сенсацій Підсумкового турніру

Фото: Карлос Алькарас утримав лідерство, попри поразку в Турині (x.com/atptour)
Автор: Андрій Костенко

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оприлюднила оновлений рейтинг спортсменів станом на 17 листопада – після завершення Підсумкового турніру-2025 в Турині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Алькарас утримав лідерство

Попри тріумф на Підсумковому турнірі, італієць Яннік Сіннер залишився другим у світі. Лідерство втримав іспанець Карлос Алькарас, який у Турині дістався фіналу і зберіг відрив у рейтингу.

Фелікс Оже-Альяссім з Канади, завдяки виходу до півфіналу ATP Finals, піднявся на рекордну для себе 5-ту позицію. Натомість американець Бен Шелтон опустився з 5-го на 9-те місце.

Тор-10 рейтингу АТР

  1. (1). Карлос Алькарас (Іспанія)
  2. (2). Яннік Сіннер (Італія)
  3. (3). Александер Звєрєв (Німеччина)
  4. (4). Новак Джоковіч (Сербія)
  5. (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада)
  6. (6). Тейлор Фрітц (США)
  7. (7). Алекс де Мінор (Австралія)
  8. (9). Лоренцо Музетті (Італія)
  9. (5). Бен Шелтон (США)
  10. (10). Джек Дрейпер (Велика Британія)

Українські тенісисти: незначний спад

Найкращий серед українців Віталій Сачко відкотився в світовому табелі про ранги на два рядки й опинився на 166-й позиції.

Другою ракеткою України залишається В'ячеслав Бєлінський – він теж втратив дві сходинки та розташувався на 382-му місці.

На 21 позицію вниз змістився Олег Приходько, який тепер 402-й. Більшість інших українців у межах п'ятої сотні рейтингу також дещо здали.

Топ-10 українців у рейтингу АТР

  • 166 (164). Віталій Сачко
  • 382 (380). В'ячеслав Бєлінський
  • 402 (381). Олег Приходько
  • 452 (451). Вадим Урсу
  • 457 (457). Владислав Орлов
  • 472 (468). Ерік Ваншельбойм
  • 488 (473). Олексій Крутих
  • 500 (502). Олександр Овчаренко
  • 599 (579). Юрій Джавакян
  • 719 (710). Георгій Кравченко

Раніше ми розповіли про несподіваний інцидент за участю Александера Звєрєва на Підсумковому турнірі.

Також читайте, як чоловіча національна команда України здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

Теніс