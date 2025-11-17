Рейтинг тенісистів: які зміни в топ-10 після сенсацій Підсумкового турніру

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оприлюднила оновлений рейтинг спортсменів станом на 17 листопада – після завершення Підсумкового турніру-2025 в Турині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Попри тріумф на Підсумковому турнірі, італієць Яннік Сіннер залишився другим у світі. Лідерство втримав іспанець Карлос Алькарас, який у Турині дістався фіналу і зберіг відрив у рейтингу.
Фелікс Оже-Альяссім з Канади, завдяки виходу до півфіналу ATP Finals, піднявся на рекордну для себе 5-ту позицію. Натомість американець Бен Шелтон опустився з 5-го на 9-те місце.
Тор-10 рейтингу АТР
Найкращий серед українців Віталій Сачко відкотився в світовому табелі про ранги на два рядки й опинився на 166-й позиції.
Другою ракеткою України залишається В'ячеслав Бєлінський – він теж втратив дві сходинки та розташувався на 382-му місці.
На 21 позицію вниз змістився Олег Приходько, який тепер 402-й. Більшість інших українців у межах п'ятої сотні рейтингу також дещо здали.
Топ-10 українців у рейтингу АТР
