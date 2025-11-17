Рейтинг теннисистов: какие изменения в топ-10 после сенсаций Итогового турнира

Алькарас удержал лидерство

Несмотря на триумф на Итоговом турнире, итальянец Янник Синнер остался вторым в мире. Лидерство удержал испанец Карлос Алькарас, который в Турине добрался до финала и сохранил отрыв в рейтинге.

Феликс Оже-Альяссим из Канады, благодаря выходу в полуфинал ATP Finals, поднялся на рекордную для себя 5-ю позицию. В то же время, американец Бен Шелтон опустился с 5-го на 9-е место.

Тор-10 рейтинга АТР

(1). Карлос Алькарас (Испания) (2). Янник Синнер (Италия) (3). Александер Зверев (Германия) (4). Новак Джокович (Сербия) (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) (6). Тейлор Фритц (США) (7). Алекс де Минор (Австралия) (9). Лоренцо Музетти (Италия) (5). Бен Шелтон (США) (10). Джек Дрейпер (Великобритания)

Украинские теннисисты: незначительный спад

Лучший среди украинцев Виталий Сачко откатился в мировой табели о рангах на две строчки и оказался на 166-й позиции.

Второй ракеткой Украины остается Вячеслав Белинский - он тоже потерял две ступеньки и расположился на 382-м месте.

На 21 позицию вниз сместился Олег Приходько, который теперь 402-й. Большинство других украинцев в пределах пятой сотни рейтинга также несколько сдали.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР