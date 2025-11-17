RU

Рейтинг теннисистов: какие изменения в топ-10 после сенсаций Итогового турнира

Фото: Карлос Алькарас удержал лидерство, несмотря на поражение в Турине (x.com/atptour)
Автор: Андрей Костенко

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обнародовала обновленный рейтинг спортсменов по состоянию на 17 ноября - после завершения Итогового турнира-2025 в Турине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Алькарас удержал лидерство

Несмотря на триумф на Итоговом турнире, итальянец Янник Синнер остался вторым в мире. Лидерство удержал испанец Карлос Алькарас, который в Турине добрался до финала и сохранил отрыв в рейтинге.

Феликс Оже-Альяссим из Канады, благодаря выходу в полуфинал ATP Finals, поднялся на рекордную для себя 5-ю позицию. В то же время, американец Бен Шелтон опустился с 5-го на 9-е место.

Тор-10 рейтинга АТР

  1. (1). Карлос Алькарас (Испания)
  2. (2). Янник Синнер (Италия)
  3. (3). Александер Зверев (Германия)
  4. (4). Новак Джокович (Сербия)
  5. (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада)
  6. (6). Тейлор Фритц (США)
  7. (7). Алекс де Минор (Австралия)
  8. (9). Лоренцо Музетти (Италия)
  9. (5). Бен Шелтон (США)
  10. (10). Джек Дрейпер (Великобритания)

Украинские теннисисты: незначительный спад

Лучший среди украинцев Виталий Сачко откатился в мировой табели о рангах на две строчки и оказался на 166-й позиции.

Второй ракеткой Украины остается Вячеслав Белинский - он тоже потерял две ступеньки и расположился на 382-м месте.

На 21 позицию вниз сместился Олег Приходько, который теперь 402-й. Большинство других украинцев в пределах пятой сотни рейтинга также несколько сдали.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

  • 166 (164). Виталий Сачко
  • 382 (380). Вячеслав Белинский
  • 402 (381). Олег Приходько
  • 452 (451). Вадим Урсу
  • 457 (457). Владислав Орлов
  • 472 (468). Эрик Ваншельбойм
  • 488 (473). Алексей Крутых
  • 500 (502). Александр Овчаренко
  • 599 (579). Юрий Джавакян
  • 719 (710). Георгий Кравченко

 

Ранее мы рассказали о неожиданном инциденте с участием Александера Зверева на Итоговом турнире.

Также читайте, как мужская национальная команда Украины одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.

Теннис