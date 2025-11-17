Рейтинг теннисистов: какие изменения в топ-10 после сенсаций Итогового турнира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обнародовала обновленный рейтинг спортсменов по состоянию на 17 ноября - после завершения Итогового турнира-2025 в Турине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Несмотря на триумф на Итоговом турнире, итальянец Янник Синнер остался вторым в мире. Лидерство удержал испанец Карлос Алькарас, который в Турине добрался до финала и сохранил отрыв в рейтинге.
Феликс Оже-Альяссим из Канады, благодаря выходу в полуфинал ATP Finals, поднялся на рекордную для себя 5-ю позицию. В то же время, американец Бен Шелтон опустился с 5-го на 9-е место.
Тор-10 рейтинга АТР
Лучший среди украинцев Виталий Сачко откатился в мировой табели о рангах на две строчки и оказался на 166-й позиции.
Второй ракеткой Украины остается Вячеслав Белинский - он тоже потерял две ступеньки и расположился на 382-м месте.
На 21 позицию вниз сместился Олег Приходько, который теперь 402-й. Большинство других украинцев в пределах пятой сотни рейтинга также несколько сдали.
Топ-10 украинцев в рейтинге АТР
