Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик отримав несподіваного суперника

Авторитетний боксерський журнал The Ring представив перший у 2026 році рейтинг найкращих бійців світу незалежно від вагової категорії (pound-for-pound). У топ-3 відбулася гучна зміна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання.
Головним проривом місяця став американець Шакур Стівенсон. В останній день січня він завоював титул WBO у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), перемігши співвітчизника Теофімо Лопеса.
Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився впевненою перемогою Шакура за очками. Таким чином американець став чемпіоном уже в четвертій ваговій категорії, суттєво зміцнивши свої позиції в світовій ієрархії.
Завдяки цій перемозі Стівенсон піднявся одразу на чотири сходинки в рейтингу і тепер посідає третє місце. Вище за нього залишаються лише Олександр Усик та Наоя Іноуе.
Водночас одразу кілька зірок втратили по одній позиції – серед них Джессі Родрігес, Дмітрій Бівол, Артур Бетербієв і Дзунто Накатані.
Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:
Усик залишається єдиним представником надважкої вагової категорії в рейтингу The Ring. Востаннє інший хевівейтер – британець Тайсон Ф'юрі – входив до десятки у 2022 році.
