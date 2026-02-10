UA

Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик отримав несподіваного суперника

Олександр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Авторитетний боксерський журнал The Ring представив перший у 2026 році рейтинг найкращих бійців світу незалежно від вагової категорії (pound-for-pound). У топ-3 відбулася гучна зміна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання.

Прорив Стівенсона

Головним проривом місяця став американець Шакур Стівенсон. В останній день січня він завоював титул WBO у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), перемігши співвітчизника Теофімо Лопеса.

Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився впевненою перемогою Шакура за очками. Таким чином американець став чемпіоном уже в четвертій ваговій категорії, суттєво зміцнивши свої позиції в світовій ієрархії.

Зміни у рейтингу

Завдяки цій перемозі Стівенсон піднявся одразу на чотири сходинки в рейтингу і тепер посідає третє місце. Вище за нього залишаються лише Олександр Усик та Наоя Іноуе.

Водночас одразу кілька зірок втратили по одній позиції – серед них Джессі Родрігес, Дмітрій Бівол, Артур Бетербієв і Дзунто Накатані.

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:

  1. Олександр Усик (Україна, надважка вага – 24-0, 15 КО)
  2. Наоя Іноуе (Японія, друга легша – 32-0, 27 КО)
  3. Шакур Стівенсон (США, перша напівсередня – 25-0, 11 КО)
  4. Джессі Родрігес (США, друга найлегша – 23-0, 16 КО)
  5. Дмітрій Бівол (напівважка 24-1, 12 КО)
  6. Артур Бетербієв (напівважка – 21-1, 20 КО)
  7. Дзунто Накатані (Японія, найлегша – 32-0, 24 КО)
  8. Давид Бенавідес (США, напівважка – 31-0, 25 КО)
  9. Девін Хейні (США, напівсередня – 33-0, 15 КО)
  10. Оскар Колласо (Пуерто-Ріко, мінімальна – 13-0, 10 КО)

Усик залишається єдиним представником надважкої вагової категорії в рейтингу The Ring. Востаннє інший хевівейтер – британець Тайсон Ф'юрі – входив до десятки у 2022 році.

Раніше ми писали, що Усик пообіцяв організувати боксерські шоу в Україні.

Також ми писали про те, що Усик може очолити рекордне боксерське шоу в США.

