Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик отримав несподіваного суперника

Прорив Стівенсона

Головним проривом місяця став американець Шакур Стівенсон. В останній день січня він завоював титул WBO у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), перемігши співвітчизника Теофімо Лопеса.

Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився впевненою перемогою Шакура за очками. Таким чином американець став чемпіоном уже в четвертій ваговій категорії, суттєво зміцнивши свої позиції в світовій ієрархії.

Зміни у рейтингу

Завдяки цій перемозі Стівенсон піднявся одразу на чотири сходинки в рейтингу і тепер посідає третє місце. Вище за нього залишаються лише Олександр Усик та Наоя Іноуе.

Водночас одразу кілька зірок втратили по одній позиції – серед них Джессі Родрігес, Дмітрій Бівол, Артур Бетербієв і Дзунто Накатані.

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:

Олександр Усик (Україна, надважка вага – 24-0, 15 КО) Наоя Іноуе (Японія, друга легша – 32-0, 27 КО) Шакур Стівенсон (США, перша напівсередня – 25-0, 11 КО) Джессі Родрігес (США, друга найлегша – 23-0, 16 КО) Дмітрій Бівол (напівважка 24-1, 12 КО) Артур Бетербієв (напівважка – 21-1, 20 КО) Дзунто Накатані (Японія, найлегша – 32-0, 24 КО) Давид Бенавідес (США, напівважка – 31-0, 25 КО) Девін Хейні (США, напівсередня – 33-0, 15 КО) Оскар Колласо (Пуерто-Ріко, мінімальна – 13-0, 10 КО)

Усик залишається єдиним представником надважкої вагової категорії в рейтингу The Ring. Востаннє інший хевівейтер – британець Тайсон Ф'юрі – входив до десятки у 2022 році.