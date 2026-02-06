"Будуть неймовірні турніри". Усик пообіцяв боксерські шоу в Україні: пряма мова
Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик анонсував проведення серії боксерських турнірів в Україні. Перший вечір боксу планують організувати вже цієї весни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Усика.
Особливий подарунок чемпіона
За словами Олександра, заходи проходитимуть під егідою його промоутерської компанії Usyk 17 Promotions, яку він заснував разом із партнерами у 2020 році.
Боксер пообіцяв підготувати для вболівальників "особливий подарунок" та наголосив, що деталі першого шоу оголосять пізніше.
"Навесні в Україні відбудеться турнір під егідою Usyk 17 Promotions. Трохи згодом повідомимо, коли і де він пройде, а також хто виступить у головному бою та андеркарді", - заявив чемпіон.
Ставка – на українських талантів
Усик підкреслив, що метою проєкту є підтримка молодих і перспективних боксерів.
За його словами, компанія планує допомагати спортсменам розвиватися, здобувати досвід та виходити на міжнародний рівень.
"Ми будемо проводити неймовірні турніри, збирати всіх талановитих боксерів України й не тільки та допомагати їм досягати своїх цілей. Працюватимемо для зростання нового покоління чемпіонів", - додав він.
Коли може відбутися перший вечір боксу
Раніше з'являлася інформація, що перший турнір Usyk 17 Promotions можуть провести 21 березня. Очікується, що подію транслюватиме стримінгова платформа DAZN.
Раніше Деонтей Вайлдер розповів, чи планує битися з Олександром Усиком.
Також ми писали про те, що Усик може очолити рекордне боксерське шоу в США.