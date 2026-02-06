"Будуть неймовірні турніри". Усик пообіцяв боксерські шоу в Україні: пряма мова

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик анонсував проведення серії боксерських турнірів в Україні. Перший вечір боксу планують організувати вже цієї весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Усика .

Особливий подарунок чемпіона

За словами Олександра, заходи проходитимуть під егідою його промоутерської компанії Usyk 17 Promotions, яку він заснував разом із партнерами у 2020 році.

Боксер пообіцяв підготувати для вболівальників "особливий подарунок" та наголосив, що деталі першого шоу оголосять пізніше.

"Навесні в Україні відбудеться турнір під егідою Usyk 17 Promotions. Трохи згодом повідомимо, коли і де він пройде, а також хто виступить у головному бою та андеркарді", - заявив чемпіон.

Ставка – на українських талантів

Усик підкреслив, що метою проєкту є підтримка молодих і перспективних боксерів.

За його словами, компанія планує допомагати спортсменам розвиватися, здобувати досвід та виходити на міжнародний рівень.

"Ми будемо проводити неймовірні турніри, збирати всіх талановитих боксерів України й не тільки та допомагати їм досягати своїх цілей. Працюватимемо для зростання нового покоління чемпіонів", - додав він.

Коли може відбутися перший вечір боксу

Раніше з'являлася інформація, що перший турнір Usyk 17 Promotions можуть провести 21 березня. Очікується, що подію транслюватиме стримінгова платформа DAZN.