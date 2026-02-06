ua en ru
Пт, 06 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Будуть неймовірні турніри". Усик пообіцяв боксерські шоу в Україні: пряма мова

П'ятниця 06 лютого 2026 21:11
UA EN RU
"Будуть неймовірні турніри". Усик пообіцяв боксерські шоу в Україні: пряма мова Олександр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик анонсував проведення серії боксерських турнірів в Україні. Перший вечір боксу планують організувати вже цієї весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Усика.

Особливий подарунок чемпіона

За словами Олександра, заходи проходитимуть під егідою його промоутерської компанії Usyk 17 Promotions, яку він заснував разом із партнерами у 2020 році.

Боксер пообіцяв підготувати для вболівальників "особливий подарунок" та наголосив, що деталі першого шоу оголосять пізніше.

"Навесні в Україні відбудеться турнір під егідою Usyk 17 Promotions. Трохи згодом повідомимо, коли і де він пройде, а також хто виступить у головному бою та андеркарді", - заявив чемпіон.

Ставка – на українських талантів

Усик підкреслив, що метою проєкту є підтримка молодих і перспективних боксерів.

За його словами, компанія планує допомагати спортсменам розвиватися, здобувати досвід та виходити на міжнародний рівень.

"Ми будемо проводити неймовірні турніри, збирати всіх талановитих боксерів України й не тільки та допомагати їм досягати своїх цілей. Працюватимемо для зростання нового покоління чемпіонів", - додав він.

Коли може відбутися перший вечір боксу

Раніше з'являлася інформація, що перший турнір Usyk 17 Promotions можуть провести 21 березня. Очікується, що подію транслюватиме стримінгова платформа DAZN.

Раніше Деонтей Вайлдер розповів, чи планує битися з Олександром Усиком.

Також ми писали про те, що Усик може очолити рекордне боксерське шоу в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Олександр Усик
Новини
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ