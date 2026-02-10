Рейтинг Р4Р от The Ring: Усик получил неожиданного соперника

Прорыв Стивенсона

Главным прорывом месяца стал американец Шакур Стивенсон. В последний день января он завоевал титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), победив соотечественника Теофимо Лопеса.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился уверенной победой Шакура по очкам. Таким образом американец стал чемпионом уже в четвертой весовой категории, существенно укрепив свои позиции в мировой иерархии.

Изменения в рейтинге

Благодаря этой победе Стивенсон поднялся сразу на четыре ступеньки в рейтинге и теперь занимает третье место. Выше него остаются только Александр Усик и Наоя Иноуэ.

В то же время сразу несколько звезд потеряли по одной позиции - среди них Джесси Родригес, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Дзунто Накатани.

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring:

Александр Усик (Украина, супертяжелый вес - 24-0, 15 КО) Наоя Иноуэ (Япония, второй легчайший - 32-0, 27 КО) Шакур Стивенсон (США, первый полусредний - 25-0, 11 КО) Джесси Родригес (США, второй наилегчайший - 23-0, 16 КО) Дмитрий Бивол (полутяжелый 24-1, 12 КО) Артур Бетербиев (полутяжелый - 21-1, 20 КО) Дзунто Накатани (Япония, наилегчайший - 32-0, 24 КО) Давид Бенавидес (США, полутяжелый - 31-0, 25 КО) Девин Хэйни (США, полусредний - 33-0, 15 КО) Оскар Колласо (Пуэрто-Рико, минимальный - 13-0, 10 КО)

Усик остается единственным представителем супертяжелой весовой категории в рейтинге The Ring. Последний раз другой хевивейтер - британец Тайсон Фьюри - входил в десятку в 2022 году.