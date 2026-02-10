Рейтинг Р4Р от The Ring: Усик получил неожиданного соперника

Авторитетный боксерский журнал The Ring представил первый в 2026 году рейтинг лучших бойцов мира независимо от весовой категории (pound-for-pound). В топ-3 произошло громкое изменение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.
Главным прорывом месяца стал американец Шакур Стивенсон. В последний день января он завоевал титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), победив соотечественника Теофимо Лопеса.
Поединок продлился все 12 раундов и завершился уверенной победой Шакура по очкам. Таким образом американец стал чемпионом уже в четвертой весовой категории, существенно укрепив свои позиции в мировой иерархии.
Благодаря этой победе Стивенсон поднялся сразу на четыре ступеньки в рейтинге и теперь занимает третье место. Выше него остаются только Александр Усик и Наоя Иноуэ.
В то же время сразу несколько звезд потеряли по одной позиции - среди них Джесси Родригес, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Дзунто Накатани.
Топ-10 рейтинга P4P от The Ring:
Усик остается единственным представителем супертяжелой весовой категории в рейтинге The Ring. Последний раз другой хевивейтер - британец Тайсон Фьюри - входил в десятку в 2022 году.
