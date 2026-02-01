Кривава битва в Нью-Йорку: Стівенсон переміг Лопеса та став чемпіоном світу в четвертій вазі
Американський боксер Шакур Стівенсон здобув одну з найгучніших перемог у кар'єрі. Чемпіон WBC у легкій вазі переміг володаря титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса та завоював новий пояс.
Подробиці зіркового протистояння – повідомляє РБК-Україна.
Як пройшов бій
Поєдинок став головною подією вечора боксу на арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.
Стівенсон захопив ініціативу з перших хвилин. Уже в двох стартових раундах він суттєво перевершив суперника за точністю – 18 влучань проти лише 7 у Лопеса.
Шакур уміло контролював дистанцію, працював джебом і регулярно розбивав захист опонента. У четвертому раунді він серйозно похитнув чемпіона ударом по корпусу – Лопес ледве втримався на ногах, але зміг продовжити бій.
Стівенсон методично забирав раунд за раундом. У другій половині поєдинку Лопесу довелося ще й боксувати з розсіченням. Попри спроби активізуватися наприкінці зустрічі, переламати хід бою чемпіон не зміг.
Поєдинок тривав усі 12 раундів, після чого судді одноголосно віддали перемогу Стівенсону – 119:109 на всіх трьох записках.
Четвертий дивізіон у кар'єрі
Ствіенсон здобув перемогу в 25-му поєдинку поспіль (йде без поразок) та став чемпіоном світу вже у четвертій ваговій категорії. Раніше він володів титулами у напівлегкій, другій напівлегкій та легкій вазі.
За даними ESPN, 28-річний американець встановив рекорд – йому знадобилося лише сім років, щоб стати чемпіоном у чотирьох дивізіонах.
Натомість для Лопеса, який у 2020 році завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу, це вже другий програш у кар'єрі. Раніше він поступився Джорджу Камбососу, а тепер втратив пояс WBO, який захищав учетверте.
Раніше ми розповіли, де в Україні дивитися бої Гвоздика та Богачука у шоу в Лас-Вегасі.
Також дізнайтеся, як Усик може очолити рекордне боксерське шоу в США.