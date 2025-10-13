Революція від УЄФА: збірні змусять грати за правилами Ліги чемпіонів

Боси європейського футболу планують суттєво оновити систему відбору до головних міжнародних турнірів для збірних – чемпіонатів світу та Європи. Причиною стала тенденція до зниження інтересу вболівальників та телебачення до кваліфікаційних матчів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
За даними джерела, відповідна робоча група Комітету національних збірних УЄФА вже створена. Її завдання – розробити нові формати, які зроблять відбір динамічнішим і конкурентнішим.
Серед ідей, які розглядають в УЄФА, пріоритетними вважають такі:
Під час зустрічі генеральних секретарів 55 європейських федерацій в іспанській Малазі обговорювали переваги й ризики кожної з моделей.
Одне з джерел, знайомих із процесом, зазначило:
"Доходи від телетрансляцій і залученість уболівальників до матчів кваліфікації знижуються, але в Лізі націй – навпаки, зростають. Важко знайти систему, яка зберігала б інтригу для топ-збірних і водночас давала шанс меншим командам".
З 2023 року Ліга націй використовується в жіночому футболі як основа для кваліфікації до Євро, чемпіонатів світу та Олімпіади. Тепер УЄФА розглядає можливість поширити цей підхід і на чоловічі турніри.
Втім, є побоювання, що система підвищення і пониження між дивізіонами може скоротити кількість матчів між малими збірними та топ-командами. А саме такі поєдинки часто приносять меншим федераціям найбільші прибутки.
Ще один варіант – адаптація "швейцарської системи", яка з 2024 року діє в єврокубках.
За нею всі 55 національних збірних могли б провести 6–8 матчів проти різних суперників, визначених за рейтингом. Команди грали б лише по одному матчу – без системи "вдома та на виїзді".
Так, замість звичних груп, кожна збірна могла б зустрічатися з більш рівними суперниками, що підвищило б інтерес до поєдинків.
Результати всіх матчів формували б спільну таблицю. Наприклад, якщо на чемпіонаті світу Європі виділено 16 місць, перші 12 команд потрапляли б напряму, а ще 8 розігрували б путівки у плей-офф.
Втім, не всі в УЄФА впевнені, що формат клубних турнірів можна просто перенести на збірні.
Інше джерело наголосило, що між клубними та національними змаганнями є суттєві відмінності, тому "швейцарська система" не є універсальним рішенням.
Пошук варіантів триває.
