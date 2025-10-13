UA

Революція від УЄФА: збірні змусять грати за правилами Ліги чемпіонів

Фото: УЄФА хоче змінити формат відбіркових турнірів (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Боси європейського футболу планують суттєво оновити систему відбору до головних міжнародних турнірів для збірних – чемпіонатів світу та Європи. Причиною стала тенденція до зниження інтересу вболівальників та телебачення до кваліфікаційних матчів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Два варіанти реформи

За даними джерела, відповідна робоча група Комітету національних збірних УЄФА вже створена. Її завдання – розробити нові формати, які зроблять відбір динамічнішим і конкурентнішим.

Серед ідей, які розглядають в УЄФА, пріоритетними вважають такі:

  • розширення ролі Ліги націй, яка вже показала зростання інтересу аудиторії;
  • запровадження “швейцарської системи”, що використовується у клубній Лізі чемпіонів.

Під час зустрічі генеральних секретарів 55 європейських федерацій в іспанській Малазі обговорювали переваги й ризики кожної з моделей.

Одне з джерел, знайомих із процесом, зазначило:

"Доходи від телетрансляцій і залученість уболівальників до матчів кваліфікації знижуються, але в Лізі націй – навпаки, зростають. Важко знайти систему, яка зберігала б інтригу для топ-збірних і водночас давала шанс меншим командам".

Жіноча Ліга націй - як приклад

З 2023 року Ліга націй використовується в жіночому футболі як основа для кваліфікації до Євро, чемпіонатів світу та Олімпіади. Тепер УЄФА розглядає можливість поширити цей підхід і на чоловічі турніри.

Втім, є побоювання, що система підвищення і пониження між дивізіонами може скоротити кількість матчів між малими збірними та топ-командами. А саме такі поєдинки часто приносять меншим федераціям найбільші прибутки.

"Швейцарська система" для збірних

Ще один варіант – адаптація "швейцарської системи", яка з 2024 року діє в єврокубках.

За нею всі 55 національних збірних могли б провести 6–8 матчів проти різних суперників, визначених за рейтингом. Команди грали б лише по одному матчу – без системи "вдома та на виїзді".

Так, замість звичних груп, кожна збірна могла б зустрічатися з більш рівними суперниками, що підвищило б інтерес до поєдинків.

Результати всіх матчів формували б спільну таблицю. Наприклад, якщо на чемпіонаті світу Європі виділено 16 місць, перші 12 команд потрапляли б напряму, а ще 8 розігрували б путівки у плей-офф.

Втім, не всі в УЄФА впевнені, що формат клубних турнірів можна просто перенести на збірні.

Інше джерело наголосило, що між клубними та національними змаганнями є суттєві відмінності, тому "швейцарська система" не є універсальним рішенням.

Пошук варіантів триває.

Раніше ми розповіли про сенсаційний дозвіл УЄФА проводити матчі національних чемпіонатів на інших континентах.

Також читайте, чому УЄФА не відсторонив Ізраїль від футбольних змагань.

ФутболУЕФАЧемпіонат світу