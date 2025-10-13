Революция от УЕФА: сборные заставят играть по правилам Лиги чемпионов

Два варианта реформы

По данным источника, соответствующая рабочая группа Комитета национальных сборных УЕФА уже создана. Ее задача - разработать новые форматы, которые сделают отбор более динамичным и конкурентным.

Среди идей, которые рассматривают в УЕФА, приоритетными считают следующие:

расширение роли Лиги наций, которая уже показала рост интереса аудитории;

введение "швейцарской системы", используемой в клубной Лиге чемпионов.

Во время встречи генеральных секретарей 55 европейских федераций в испанской Малаге обсуждали преимущества и риски каждой из моделей.

Один из источников, знакомых с процессом, отметил:

"Доходы от телетрансляций и вовлеченность болельщиков к матчам квалификации снижаются, но в Лиге наций - наоборот, растут. Трудно найти систему, которая сохраняла бы интригу для топ-сборных и одновременно давала шанс меньшим командам".

Женская Лига наций - как пример

С 2023 года Лига наций используется в женском футболе как основа для квалификации к Евро, чемпионатам мира и Олимпиаде. Теперь УЕФА рассматривает возможность распространить этот подход и на мужские турниры.

Впрочем, есть опасения, что система повышения и понижения между дивизионами может сократить количество матчей между малыми сборными и топ-командами. А именно такие поединки часто приносят меньшим федерациям наибольшую прибыль.

"Швейцарская система" для сборных

Еще один вариант - адаптация "швейцарской системы", которая с 2024 года действует в еврокубках.

По ней все 55 национальных сборных могли бы провести 6-8 матчей против разных соперников, определенных по рейтингу. Команды играли бы только по одному матчу - без системы "дома и на выезде".

Так, вместо привычных групп, каждая сборная могла бы встречаться с более равными соперниками, что повысило бы интерес к поединкам.

Результаты всех матчей формировали бы общую таблицу. Например, если на чемпионате мира Европе выделено 16 мест, первые 12 команд попадали бы напрямую, а еще 8 разыгрывали бы путевки в плей-офф.

Впрочем, не все в УЕФА уверены, что формат клубных турниров можно просто перенести на сборные.

Другой источник отметил, что между клубными и национальными соревнованиями есть существенные различия, поэтому "швейцарская система" не является универсальным решением.

Поиск вариантов продолжается.