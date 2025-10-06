Вперше в історії! Матчі європейський топ-ліг відбудуться на інших континентах
Європейський футбольний союз (УЄФА) вперше зробив виняток із власних правил і погодив проведення матчів національних чемпіонатів за межами континенту.
Хто стане першопроходьцями
УЄФА підтвердив, що матч іспанської Ла Ліги між "Барселоною" та "Вільярреалом" відбудеться 21 грудня 2025 року в Маямі (США).
Це буде перший випадок в історії, коли зустріч європейського чемпіонату проведуть за межами континенту.
Аналогічне рішення ухвалили й для італійської Серії A. Зустріч між "Міланом" та "Комо" пройде 8 лютого 2026 року в австралійському Перті.
У даному випадку формальною причиною перенесення стало використання домашнього стадіону "Мілана" – "Сан-Сіро" для церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Хоча зрозуміло, що запасний стадіон можна було б знайти трохи ближче, ніж у Австралії.
Чому УЄФА проігнорував власну заборону
Європейський футбольний союз раніше категорично висловлювався проти проведення поєдинків національних ліг за кордоном – навіть у межах Європи, не кажучи про інші континенти.
Що ж стало причиною несподіваного прориву? Є декілька факторів.
Частково це стало можливим через відсутність чітких правил ФІФА, які б регулювали проведення матчів національних чемпіонатів за межами своїх країн.
Крім того, на рішення вплинуло завершення судового процесу в США між місцевою Федерацією футболу та промоутером Relevent Sports, який тривав з 2019 року. Суд дозволив проводити європейські матчі на американських стадіонах.
Винятковий характер
У Виконавчому комітеті УЄФА наголосили, що дозвіл на такі ігри має винятковий характер і не повинен розглядатися як прецедент.
Президент організації Александер Чеферін підкреслив, що перенесення матчів за кордон позбавляє вірних уболівальників можливості підтримувати команди вдома та може вплинути на спортивні результати.
В УЄФА також підтвердили, що продовжують роботу над забезпеченням цілісності національних ліг та захистом зв'язку клубів із місцевими вболівальниками та громадами.
