Вперше в історії! Матчі європейський топ-ліг відбудуться на інших континентах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Хто стане першопроходьцями

УЄФА підтвердив, що матч іспанської Ла Ліги між "Барселоною" та "Вільярреалом" відбудеться 21 грудня 2025 року в Маямі (США).

Це буде перший випадок в історії, коли зустріч європейського чемпіонату проведуть за межами континенту.

Аналогічне рішення ухвалили й для італійської Серії A. Зустріч між "Міланом" та "Комо" пройде 8 лютого 2026 року в австралійському Перті.

У даному випадку формальною причиною перенесення стало використання домашнього стадіону "Мілана" – "Сан-Сіро" для церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Хоча зрозуміло, що запасний стадіон можна було б знайти трохи ближче, ніж у Австралії.

Чому УЄФА проігнорував власну заборону

Європейський футбольний союз раніше категорично висловлювався проти проведення поєдинків національних ліг за кордоном – навіть у межах Європи, не кажучи про інші континенти.

Що ж стало причиною несподіваного прориву? Є декілька факторів.

Частково це стало можливим через відсутність чітких правил ФІФА, які б регулювали проведення матчів національних чемпіонатів за межами своїх країн.

Крім того, на рішення вплинуло завершення судового процесу в США між місцевою Федерацією футболу та промоутером Relevent Sports, який тривав з 2019 року. Суд дозволив проводити європейські матчі на американських стадіонах.

Винятковий характер

У Виконавчому комітеті УЄФА наголосили, що дозвіл на такі ігри має винятковий характер і не повинен розглядатися як прецедент.

Президент організації Александер Чеферін підкреслив, що перенесення матчів за кордон позбавляє вірних уболівальників можливості підтримувати команди вдома та може вплинути на спортивні результати.

В УЄФА також підтвердили, що продовжують роботу над забезпеченням цілісності національних ліг та захистом зв'язку клубів із місцевими вболівальниками та громадами.