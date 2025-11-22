Яремчук заблисків після травми: результативна передача і тріумф Олімпіакоса

Яремчук вийшов на заміну та долучився до третього голу

Після жовтневого повернення на поле та епізодичного використання у складі Олімпіакоса Роман Яремчук знову отримав шанс проявити себе в матчі на внутрішній арені.

Українець почав гру проти Атромітоса на лаві запасних, як і в попередніх зустрічах після міжнародної паузи, і з’явився на полі на 67-й хвилині, коли його команда мінімально вела у рахунку.

На заміну форвард вийшов замість автора першого гола Аюба Ель Каабі. А вже на останній хвилині основного часу Яремчук оформив свій перший асист у Суперлізі, він тонко віддав на Мехді Таремі, який прибрав воротаря та встановив остаточний результат матчу - 3:0.

Статистика українця та його роль у команді

За відведені йому трохи більше ніж 23 хвилини Яремчук встиг не лише відзначитися результативною передачею, а й виграв два верхові дуелі та виконав п’ять точних пасів із шести.

Цей асист став для нього першою гольовою дією у чемпіонаті Греції цього сезону. До цього єдиним внеском нападника були два голи у Кубку Греції, коли він оформив дубль у ворота Волоса.

Турнірне становище та плани Олімпіакоса

Олімпіакос зберігає лідерство у Суперлізі, маючи 28 очок після 11 турів. Команда випереджає ПАОК на п'ять балів, утім має зіграний матч у запасі.

Вже у середу, 26 листопада, пірейців очікує поєдинок Ліги чемпіонів проти Реала. Яремчук, який після травми поступово набирає форму та вже тричі виходив на заміну, включно з матчем проти Барселони, може знову отримати свій шанс у найпрестижнішому єврокубку.