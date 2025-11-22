Яремчук засветился после травмы: результативная передача и триумф Олимпиакоса

Яремчук вышел на замену и присоединился к третьему голу

После октябрьского возвращения на поле и эпизодического использования в составе Олимпиакоса Роман Яремчук снова получил шанс проявить себя в матче на внутренней арене.

Украинец начал игру против Атромитоса на скамейке запасных, как и в предыдущих встречах после международной паузы, и появился на поле на 67-й минуте, когда его команда минимально вела в счете.

На замену форвард вышел вместо автора первого гола Аюба Эль Кааби. А уже на последней минуте основного времени Яремчук оформил свой первый ассист в Суперлиге, он тонко отдал на Мехди Тареми, который убрал вратаря и установил окончательный результат матча - 3:0.

Статистика украинца и его роль в команде

За отведенные ему чуть более 23 минут Яремчук успел не только отметиться результативной передачей, но и выиграл две верховые дуэли и выполнил пять точных пасов из шести.

Этот ассист стал для него первым голевым действием в чемпионате Греции в этом сезоне. До этого единственным вкладом нападающего были два гола в Кубке Греции, когда он оформил дубль в ворота Волоса.

Турнирное положение и планы Олимпиакоса

Олимпиакос сохраняет лидерство в Суперлиге, имея 28 очков после 11 туров. Команда опережает ПАОК на пять баллов, впрочем имеет сыгранный матч в запасе.

Уже в среду, 26 ноября, пирейцев ожидает поединок Лиги чемпионов против Реала. Яремчук, который после травмы постепенно набирает форму и уже трижды выходил на замену, включая матч против Барселоны, может снова получить свой шанс в самом престижном еврокубке.