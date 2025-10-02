Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026: хто зіграє

Тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців на жовтневі матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026. "Синьо-жовті" проведуть два поєдинки - проти Ісландії та Азербайджану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.
До списку увійшли три воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Різник та Георгій Бущан.
У лінії захисту викликані: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Артем Сваток, Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Віталій Миколенко та Олександр Тимчик.
Серед півзахисників у заявці: Андрій Калюжний, Єгор Ярмолюк, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Руслан Маліновський, Олександр Бондаренко, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Михайло Гуцуляк, Максим Назаренко, Олександр Зубков та Андрій Волошин.
Лінію атаки складуть Владислав Ванат і Артем Довбик.
Перша жовтнева гра відбудеться 10 числа, коли збірна України на виїзді зіграє з Ісландією.
Цей поєдинок може стати ключовим у боротьбі за вихід з групи.
Через три дні після цього, 13 жовтня, "синьо-жовті" зустрінуться з Азербайджаном. Матч стане заключним для команди у жовтневому відбірковому циклі.
Нагадаємо, чому гравець "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко пропустить матчі збірної України.
Раніше ми писали, що Україна U20 вийшла на перше місце в групі ЧС-2025.
Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.