Ребров объявил состав сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026: кто сыграет

Состав сборной Украины: Ребров вызвал 25 игроков

В список вошли три вратаря: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык и Георгий Бущан.

В линии защиты вызваны: Илья Забарный, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Артем Сваток, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко и Александр Тымчик.

Среди полузащитников в заявке: Андрей Калюжный, Егор Ярмолюк, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Александр Бондаренко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Михаил Гуцуляк, Максим Назаренко, Александр Зубков и Андрей Волошин.

Линию атаки составят Владислав Ванат и Артем Довбик.

Матч против Исландии

Первая октябрьская игра состоится 10 числа, когда сборная Украины на выезде сыграет с Исландией.

Этот поединок может стать ключевым в борьбе за выход из группы.

Финальная встреча с Азербайджаном

Через три дня после этого, 13 октября, "сине-желтые" встретятся с Азербайджаном. Матч станет заключительным для команды в октябрьском отборочном цикле.