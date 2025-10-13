Ребров оголосив склад збірної України: хто вийде на вирішальний матч проти Азербайджану

Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров визначився з одинадцятьма гравцями, які вийдуть на поле у стартовому складі в ключовому поєдинку 4-го туру кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026 проти команди Азербайджану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби національних команд Азербайджану та України.
Про рішення тренерського штабу повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).
На сьогоднішній поєдинок з Азербайджаном, який пройде на стадіоні "Краковія" у польському Кракові, Сергій Ребров обрав наступний стартовий склад:
Зазначимо, що Микола Матвієнко виведе команду на поле з капітанською пов'язкою.
Тренерський штаб "міллі" також визначився зі своїми 11-ма гравцями, які розпочнуть зустріч.
Стартовий свисток австрійського арбітра Себастьяна Гісхамера пролунає о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, що після трьох зіграних турів у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном збірна України посідає другу сходинку, маючи у своєму активі 4 очки. У попередньому турі українська команда здобула видовищну перемогу над Ісландією з рахунком 5:3.
Лідерство у групі впевнено утримує збірна Франції, яка здобула максимальні дев'ять очок у трьох матчах і має найкращу різницю забитих та пропущених м'ячів – 7:1.
Друге місце наразі посідає збірна України. "Синьо-жовті" набрали чотири очки після трьох поєдинків, демонструючи рівну різницю м'ячів – 6 забитих і 6 пропущених.
Третьою йде Ісландія, в активі якої три пункти. Ісландці мають різницю м'ячів 9:7.
Замикає турнірну таблицю збірна Азербайджану, яка за три тури змогла здобути лише одне очко. Різниця м'ячів у команди становить 1:9.
