Ребров объявил состав сборной Украины: кто выйдет на решающий матч против Азербайджана

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с одиннадцатью игроками, которые выйдут на поле в стартовом составе в ключевом поединке 4-го тура квалификационного раунда чемпионата мира-2026 против команды Азербайджана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы национальных команд Азербайджана и Украины.
О решении тренерского штаба сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).
На сегодняшний поединок с Азербайджаном, который пройдет на стадионе "Краковия" в польском Кракове, Сергей Ребров выбрал следующий стартовый состав:
Отметим, что Николай Матвиенко выведет команду на поле с капитанской повязкой.
Тренерский штаб "милли" также определился со своими 11-ю игроками, которые начнут встречу.
Стартовый свисток австрийского арбитра Себастьяна Гисхамера прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что после трех сыгранных туров в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном сборная Украины занимает второе место, имея в своем активе 4 очка. В предыдущем туре украинская команда одержала зрелищную победу над Исландией со счетом 5:3.
Лидерство в группе уверенно удерживает сборная Франции, которая получила максимальные девять очков в трех матчах и имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей - 7:1.
Второе место сейчас занимает сборная Украины. "Сине-желтые" набрали четыре очка после трех поединков, демонстрируя равную разницу мячей - 6 забитых и 6 пропущенных.
Третьей идет Исландия, в активе которой три пункта. Исландцы имеют разницу мячей 9:7.
Замыкает турнирную таблицу сборная Азербайджана, которая за три тура смогла добыть лишь одно очко. Разница мячей у команды составляет 1:9.
