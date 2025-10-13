Ребров объявил состав сборной Украины: кто выйдет на решающий матч против Азербайджана

Официально объявлен стартовый состав "сине-желтых"

О решении тренерского штаба сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

На сегодняшний поединок с Азербайджаном, который пройдет на стадионе "Краковия" в польском Кракове, Сергей Ребров выбрал следующий стартовый состав:

Вратарь: Анатолий Трубин

Анатолий Трубин Защитники: Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко (капитан), Виталий Миколенко

Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко (капитан), Виталий Миколенко Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Ярмолюк, Руслан Малиновский

Олег Очеретько, Егор Ярмолюк, Руслан Малиновский Нападающие: Алексей Гуцуляк, Артем Довбик, Назар Волошин

Отметим, что Николай Матвиенко выведет команду на поле с капитанской повязкой.

Состав сборной Азербайджана

Тренерский штаб "милли" также определился со своими 11-ю игроками, которые начнут встречу.

Вратарь: Шахрудин Магомедалиев

Шахрудин Магомедалиев Защитники: Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев

Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев Полузащитники: Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов (капитан), Торал Байрамов

Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов (капитан), Торал Байрамов Нападающие: Анатолий Нуриев, Нариман Ахундзаде

Где и когда смотреть матч

Стартовый свисток австрийского арбитра Себастьяна Гисхамера прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что после трех сыгранных туров в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном сборная Украины занимает второе место, имея в своем активе 4 очка. В предыдущем туре украинская команда одержала зрелищную победу над Исландией со счетом 5:3.

Турнирное положение в группе после трех сыгранных туров

Лидерство в группе уверенно удерживает сборная Франции, которая получила максимальные девять очков в трех матчах и имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей - 7:1.

Второе место сейчас занимает сборная Украины. "Сине-желтые" набрали четыре очка после трех поединков, демонстрируя равную разницу мячей - 6 забитых и 6 пропущенных.

Третьей идет Исландия, в активе которой три пункта. Исландцы имеют разницу мячей 9:7.

Замыкает турнирную таблицу сборная Азербайджана, которая за три тура смогла добыть лишь одно очко. Разница мячей у команды составляет 1:9.