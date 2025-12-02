ua en ru
Реальні бої та 3D-анімація: чим здивує новий фільм про елітні спецпідрозділи Сил оборони

Вівторок 02 грудня 2025 23:43
Реальні бої та 3D-анімація: чим здивує новий фільм про елітні спецпідрозділи Сил оборони
Автор: Іванна Пашкевич

Канал Армія TV представив трейлер нового документального фільму "Етос. Тінь вовка", присвяченого елітним спецпідрозділам Сил оборони України. Стрічка стане продовженням серії "Етос", яка досліджує бойову філософію, внутрішню силу та моральні принципи українських воїнів.

Детальніше про фільм дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

У центрі сюжету - бійці Першого загону Восьмого полку Сил спеціальних операцій, які мають унікальний бойовий досвід.

Вони брали участь у ключових етапах повномасштабної війни: від оборони Києва та боїв за Бахмут до звільнення Харківщини й операцій у Курській області. Саме там українські воїни вступили в бій із підрозділами з Північної Кореї.

Двоє героїв фільму - Герої України, які вперше публічно розповідають про свою службу, втрати та шлях на війні.

Офіційний реліз фільму запланований на 6 грудня на YouTube-каналі Армія TV.

Хто створив фільм

Проєкт реалізувала команда Армія TV.

Режисером стрічки став Ангел Ангелов, відомий за документальними роботами "Байконур. Вторгнення" та проєктом "Insiders".

Продюсером виступив Станіслав Карпенко, над звуком та музикою працював Артем Назаренко, а художником-постановником став Олексій Степанков.

Постер до фільму "Етос. Тінь вовка"

Про що "Тінь вовка"

В основі другої частини "Етосу" - метафора тіні вовка, яка символізує честь, братерство, спадковість поколінь та силу бойової спільноти.

Образ вовка проходить крізь усю стрічку як символ єдності воїна та його підрозділу.

Фільм поєднує:

  • реальні бойові кадри,
  • інсценізовані епізоди,
  • вибухові спецефекти,
  • унікальну 3D-анімацію, створену спеціально для проєкту.

Стрічка зберігає кінематографічну естетику з глибокими символами, продуманою звуковою драматургією та потужною візуальною мовою.

Кадр з фільму "Етос. Тінь вовка"

Що кажуть творці

Режисер Ангел Ангелов розповів, що друга частина суттєво відрізняється від попередньої за масштабом і глибиною.

"Після реалізації пілотного фільму ми суттєво підсилили візуальну мову, ритміку оповіді та глибину розкриття героїв. Досвід першого проєкту дозволив нам прийти до вищого рівня і ще глибше зануритися в історії, виразніше передати характери, показати більше реальних моментів бою. Сам формат став насиченішим, динамічнішим, кінематографічнішим", - поділився Ангелов.

фильмы Війна в Україні
