Реальные бои и 3D-анимация: чем удивит новый фильм об элитных спецподразделениях Сил обороны
Канал Армия TV представил трейлер нового документального фильма "Етос. Тінь вовка", посвященного элитным спецподразделениям Сил обороны Украины. Лента станет продолжением серии "Этос", которая исследует боевую философию, внутреннюю силу и моральные принципы украинских воинов.
В центре сюжета - бойцы Первого отряда Восьмого полка Сил специальных операций, которые имеют уникальный боевой опыт.
Они участвовали в ключевых этапах полномасштабной войны: от обороны Киева и боев за Бахмут до освобождения Харьковщины и операций в Курской области. Именно там украинские воины вступили в бой с подразделениями из Северной Кореи.
Двое героев фильма - Герои Украины, которые впервые публично рассказывают о своей службе, потерях и пути на войне.
Официальный релиз фильма запланирован на 6 декабря на YouTube-канале Армия TV.
Кто создал фильм
Проект реализовала команда Армия TV.
Режиссером ленты стал Ангел Ангелов, известный по документальным работам "Байконур. Вторжение" и проектом "Insiders".
Продюсером выступил Станислав Карпенко, над звуком и музыкой работал Артем Назаренко, а художником-постановщиком стал Алексей Степанков.
Постер к фильму "Этос. Тень волка"
О чем "Тінь вовка"
В основе второй части "Етоса" - метафора тени волка, которая символизирует честь, братство, наследственность поколений и силу боевого сообщества.
Образ волка проходит сквозь всю ленту как символ единства воина и его подразделения.
Фильм сочетает в себе
- реальные боевые кадры,
- инсценированные эпизоды,
- взрывные спецэффекты,
- уникальную 3D-анимацию, созданную специально для проекта.
Лента сохраняет кинематографическую эстетику с глубокими символами, продуманной звуковой драматургией и мощным визуальным языком.
Кадр из фильма "Етос. Тінь вовка"
Что говорят создатели
Режиссер Ангел Ангелов рассказал, что вторая часть существенно отличается от предыдущей по масштабу и глубине.
"После реализации пилотного фильма мы существенно усилили визуальный язык, ритмику повествования и глубину раскрытия героев. Опыт первого проекта позволил нам прийти к более высокому уровню и еще глубже погрузиться в истории, отчетливее передать характеры, показать больше реальных моментов боя. Сам формат стал насыщеннее, динамичнее, кинематографичнее", - поделился Ангелов.
