Провал в Рупольдинге: мужская сборная Украины по биатлону показала худший результат сезона

Четверг 15 января 2026 16:52
UA EN RU
Провал в Рупольдинге: мужская сборная Украины по биатлону показала худший результат сезона Кубок мира по биатлону в Рупольдинге (фото: IBU)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по биатлону финишировала 17-й в мужской эстафете этапа Кубка мира в Рупольдинге. Это самый низкий результат команды в сезоне 2025/26 после четырех этапов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Старт этапа Кубка мира в Германии

Этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге начался командными гонками.

Сначала состоялась женская эстафета, где украинская команда заняла 14-е место, после чего на трассу вышли мужские сборные.

В мужской эстафете Украина также была представлена полным составом. Соревнования проходили в рамках официальной программы Кубка мира сезона 2025/26.

Изменение в составе сборной Украины

По сравнению с предыдущим этапом в Оберхофе тренерский штаб внес одно изменение в состав.

На первом этапе вместо Антона Дудченко выступил Тарас Лесюк, который вернулся в команду после пропуска прошлых стартов.

Ход мужской эстафеты

Лесюк открывал гонку для Украины и передал эстафету на 22-й позиции с отставанием 1:41.5 минуты. Лежку он отработал без промахов, однако на стрельбе стоя воспользовался тремя дополнительными патронами.

На втором этапе Виталий Мандзин сумел подняться на две позиции. Украинец использовал два дополнительных патрона и опередил команды Молдовы и Румынии.

Третьим на дистанцию вышел Богдан Борковский. До первой стрельбы он отыграл еще одну строчку, показав седьмое время на круге.

В то же время дополнительные патроны на обоих огневых рубежах снова отбросили команду на 20-е место.

Финишный этап Дмитрия Пидручного

Капитан сборной Дмитрий Пидручный начал заключительный отрезок в высоком темпе, продемонстрировав второе время хода на круге.

На стрельбах он использовал пять дополнительных патронов и покинул рубеж 19-м. Благодаря скорости на трассе Пидручный отыграл две позиции и завершил гонку 17-м.

Итоговые результаты

Победу в мужской эстафете одержала сборная Франции, серебро завоевала Норвегия, а бронзу - команда Германии.

Украина финишировала 17-й с отставанием 4:07.5 минуты. Этот результат стал худшим для мужской сборной в сезоне 2025/26.

Ранее мы рассказали о камбэке и финише в топ-10 Дмитрия Пидручного в гонке преследования в Оберхофе.

Также читайте, как Кристина Дмитренко спасла выступление Украины в спринте Кубка мира.

