Провал "миротворця" Інфантіно: Палестина та Ізраїль влаштували демарш на сцені ФІФА (відео)

Скандал у Ванкувері

Інцидент стався під час виступів керівників федерацій. Після промов президента Палестинської футбольної асоціації (ПФА) Джибріля Раджуба та віце-президента Ізраїльської футбольної асоціації (ІФА) Басіма Шейха Сулімана, Інфантіно запросив обох функціонерів вийти до нього для спільного фото.

Проте Раджуб демонстративно відмовився тиснути руку ізраїльському колезі. Протягом кількох хвилин він емоційно висловлювався на адресу Інфантіно без мікрофона, повторюючи фразу: "Ми страждаємо".

Спроба президента ФІФА закликати сторони до роботи заради дітей та "дати надію світу" не знайшла відгуку – обидва представники залишили сцену.

Пізніше Раджуб пояснив свою позицію небажанням потискати руку людині, яка "представляє кримінальний уряд". Своєю чергою, секретар ІФА Ярів Тепер назвав інцидент "втраченою можливістю" продемонструвати світові силу футболу.

Апеляція до CAS та вимоги санкцій

Окрім емоційної сцени, палестинська делегація перейшла до юридичних кроків. ПФА офіційно подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) на попереднє рішення ФІФА.

Суть претензій Палестини:

Недостатнє покарання: ФІФА оштрафувала Ізраїль на 191 тисячу доларів за порушення антидискримінаційної політики, але Палестина наполягає на повній дискваліфікації.

Клуби на окупованих територіях: ПФА звинувачує Ізраїль у проведенні чемпіонату з клубами, що базуються на палестинських територіях, що є порушенням статуту ФІФА.

Знищення інфраструктури: Раджуб наголосив на вбивствах спортсменів та знищенні спортивних об'єктів у Газі.

У ФІФА підтвердили, що знають про апеляцію та поважають право будь-якого члена асоціації звертатися до CAS. Ізраїльська сторона заявила, що готова відстоювати свою правоту в суді, наголошуючи, що їхня мета – розвиток футболу для всіх дітей Близького Сходу.