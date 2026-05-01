Провал "миротворца" Инфантино: Палестина и Израиль устроили демарш на сцене ФИФА (видео)

Очередной Конгресс ФИФА в Ванкувере запомнится не только футбольными решениями, но и острым политическим напряжением. Президент организации Джанни Инфантино попытался организовать символический "момент мира" на сцене между представителями Израиля и Палестины, однако инициатива обернулась полным провалом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS Sports.
Инцидент произошел во время выступлений руководителей федераций. После речей президента Палестинской футбольной ассоциации (ПФА) Джибриля Раджуба и вице-президента Израильской футбольной ассоциации (ИФА) Басима Шейха Сулимана, Инфантино пригласил обоих функционеров выйти к нему для совместного фото.
Однако Раджуб демонстративно отказался пожимать руку израильскому коллеге. В течение нескольких минут он эмоционально высказывался в адрес Инфантино без микрофона, повторяя фразу: "Мы страдаем".
Попытка президента ФИФА призвать стороны к работе ради детей и "дать надежду миру" не нашла отклика - оба представителя покинули сцену.
Позже Раджуб объяснил свою позицию нежеланием пожимать руку человеку, который "представляет криминальное правительство". В свою очередь, секретарь ИФА Ярив Тепер назвал инцидент "упущенной возможностью" продемонстрировать миру силу футбола.
Чистая неловкость на конгрессе ФИФА в Ванкувере.- Mario Nawfal (@MarioNawfal) 30 апреля 2026 года
Президент ФИФА Джанни Инфантино пытался заставить президента палестинской ФА Джибриля Раджуба пожать руку и встать вместе с вице-президентом израильской ФА.
Раджуб отказался и разразился небольшой тирадой, пока его вежливо не... pic.twitter.com/upQE3AEp6f
Кроме эмоциональной сцены, палестинская делегация перешла к юридическим шагам. ПФА официально подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на предыдущее решение ФИФА.
Суть претензий Палестины:
В ФИФА подтвердили, что знают об апелляции и уважают право любого члена ассоциации обращаться в CAS. Израильская сторона заявила, что готова отстаивать свою правоту в суде, подчеркивая, что их цель - развитие футбола для всех детей Ближнего Востока.
