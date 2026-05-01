Провал "миротворца" Инфантино: Палестина и Израиль устроили демарш на сцене ФИФА (видео)

15:08 01.05.2026 Пт
2 мин
Попытка главы мирового футбола устроить публичное примирение завершилась громким скандалом
aimg Андрей Костенко
Джанни Инфантино (фото: Getty Images)

Очередной Конгресс ФИФА в Ванкувере запомнится не только футбольными решениями, но и острым политическим напряжением. Президент организации Джанни Инфантино попытался организовать символический "момент мира" на сцене между представителями Израиля и Палестины, однако инициатива обернулась полным провалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS Sports.

Скандал в Ванкувере

Инцидент произошел во время выступлений руководителей федераций. После речей президента Палестинской футбольной ассоциации (ПФА) Джибриля Раджуба и вице-президента Израильской футбольной ассоциации (ИФА) Басима Шейха Сулимана, Инфантино пригласил обоих функционеров выйти к нему для совместного фото.

Однако Раджуб демонстративно отказался пожимать руку израильскому коллеге. В течение нескольких минут он эмоционально высказывался в адрес Инфантино без микрофона, повторяя фразу: "Мы страдаем".

Попытка президента ФИФА призвать стороны к работе ради детей и "дать надежду миру" не нашла отклика - оба представителя покинули сцену.

Позже Раджуб объяснил свою позицию нежеланием пожимать руку человеку, который "представляет криминальное правительство". В свою очередь, секретарь ИФА Ярив Тепер назвал инцидент "упущенной возможностью" продемонстрировать миру силу футбола.

Апелляция в CAS и требования санкций

Кроме эмоциональной сцены, палестинская делегация перешла к юридическим шагам. ПФА официально подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на предыдущее решение ФИФА.

Суть претензий Палестины:

  • Недостаточное наказание: ФИФА оштрафовала Израиль на 191 тысячу долларов за нарушение антидискриминационной политики, но Палестина настаивает на полной дисквалификации.
  • Клубы на оккупированных территориях: ПФА обвиняет Израиль в проведении чемпионата с клубами, базирующимися на палестинских территориях, что является нарушением устава ФИФА.
  • Уничтожение инфраструктуры: Раджуб отметил убийства спортсменов и уничтожение спортивных объектов в Газе.

В ФИФА подтвердили, что знают об апелляции и уважают право любого члена ассоциации обращаться в CAS. Израильская сторона заявила, что готова отстаивать свою правоту в суде, подчеркивая, что их цель - развитие футбола для всех детей Ближнего Востока.

