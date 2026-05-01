Провал "миротворца" Инфантино: Палестина и Израиль устроили демарш на сцене ФИФА (видео)

Скандал в Ванкувере

Инцидент произошел во время выступлений руководителей федераций. После речей президента Палестинской футбольной ассоциации (ПФА) Джибриля Раджуба и вице-президента Израильской футбольной ассоциации (ИФА) Басима Шейха Сулимана, Инфантино пригласил обоих функционеров выйти к нему для совместного фото.

Однако Раджуб демонстративно отказался пожимать руку израильскому коллеге. В течение нескольких минут он эмоционально высказывался в адрес Инфантино без микрофона, повторяя фразу: "Мы страдаем".

Попытка президента ФИФА призвать стороны к работе ради детей и "дать надежду миру" не нашла отклика - оба представителя покинули сцену.

Позже Раджуб объяснил свою позицию нежеланием пожимать руку человеку, который "представляет криминальное правительство". В свою очередь, секретарь ИФА Ярив Тепер назвал инцидент "упущенной возможностью" продемонстрировать миру силу футбола.

Чистая неловкость на конгрессе ФИФА в Ванкувере.



Президент ФИФА Джанни Инфантино пытался заставить президента палестинской ФА Джибриля Раджуба пожать руку и встать вместе с вице-президентом израильской ФА.



Раджуб отказался и разразился небольшой тирадой, пока его вежливо не... pic.twitter.com/upQE3AEp6f - Mario Nawfal (@MarioNawfal) 30 апреля 2026 года

Апелляция в CAS и требования санкций

Кроме эмоциональной сцены, палестинская делегация перешла к юридическим шагам. ПФА официально подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на предыдущее решение ФИФА.

Суть претензий Палестины:

Недостаточное наказание: ФИФА оштрафовала Израиль на 191 тысячу долларов за нарушение антидискриминационной политики, но Палестина настаивает на полной дисквалификации.

ФИФА оштрафовала Израиль на 191 тысячу долларов за нарушение антидискриминационной политики, но Палестина настаивает на полной дисквалификации. Клубы на оккупированных территориях: ПФА обвиняет Израиль в проведении чемпионата с клубами, базирующимися на палестинских территориях, что является нарушением устава ФИФА.

ПФА обвиняет Израиль в проведении чемпионата с клубами, базирующимися на палестинских территориях, что является нарушением устава ФИФА. Уничтожение инфраструктуры: Раджуб отметил убийства спортсменов и уничтожение спортивных объектов в Газе.

В ФИФА подтвердили, что знают об апелляции и уважают право любого члена ассоциации обращаться в CAS. Израильская сторона заявила, что готова отстаивать свою правоту в суде, подчеркивая, что их цель - развитие футбола для всех детей Ближнего Востока.