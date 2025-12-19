Прорив України у рейтингу УЄФА: "Шахтар" крокує в 1/8 фіналу, а для "Динамо" сезон закінчено

Українські клуби завершили єврокубковий тиждень у Лізі конференцій. "Шахтар" пробився до 1/8 фіналу, а "Динамо" достроково залишило турнір.
Про поточну ситуацію в рейтингу - розповідає РБК-Україна.
Завершальний тур групового етапу Ліги конференцій став вирішальним для розподілу місць у рейтингу. На цьому етапі Україну представляли два колективи. Донецький "Шахтар", розписавши нічию з хорватською "Рієкою", гарантував собі пряму путівку до 1/8 фіналу турніру.
Водночас київське "Динамо" завершило свої виступи на мажорній ноті, здобувши перемогу над вірменським "Ноа". Попри набрані очки, столичний клуб не зміг кваліфікуватися до наступної стадії змагань і припинив боротьбу на міжнародній арені.
Сумарно виступи грандів українського футболу принесли до національної скарбнички 1.437 бала. Це дозволило Україні випередити Сербію та посісти 24-те місце в загальному заліку.
Наразі Україна має в активі 24.287 бала. Найближчий переслідувач - Сербія - відстає на 0.412 пункту. Навіть перемога сербської "Црвени Звезди" у своєму матчі Ліги Європи не допомогла балканській країні зберегти позицію під тиском результатів українських команд.
Попереду "синьо-жовтих" на 23-му місці розташовується Угорщина. Дистанція до угорців наразі складає 0.588 бала. Варто зазначити, що у весняній частині єврокубків від України продовжуватиме боротьбу лише "Шахтар", який повернеться до матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій вже у 2026 році.
У верхній частині таблиці коефіцієнтів ситуація залишається стабільною. Англія впевнено утримує лідерство, маючи найбільше представництво серед усіх асоціацій - 8 клубів. Жодна країна з першої десятки не змінила свою позицію порівняно з даними на 12 грудня.
20. Ізраїль - 27.500 (1/4)
21. Хорватія - 25.906 (1/4)
22. Румунія - 25.000 (1/4)
23. Угорщина - 24.875 (1/4)
24. Україна - 24.287 (1/4) (+1 позиція)
25. Сербія - 23.875 (1/4) (-1)
26. Словенія - 22.843 (1/4) (+1)
27. Словаччина - 22.375 (1/4) (+1)
