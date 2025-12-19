Прорыв Украины в рейтинге УЕФА: "Шахтер" шагает в 1/8 финала, а для "Динамо" сезон закончен

Украинские клубы завершили еврокубковую неделю в Лиге конференций. "Шахтер" пробился в 1/8 финала, а "Динамо" досрочно покинуло турнир.
О текущей ситуации в рейтинге - рассказывает РБК-Украина.
Завершающий тур группового этапа Лиги конференций стал решающим для распределения мест в рейтинге. На этом этапе Украину представляли два коллектива. Донецкий "Шахтер", расписав ничью с хорватской "Риекой", гарантировал себе прямую путевку в 1/8 финала турнира.
В то же время киевское "Динамо" завершило свои выступления на мажорной ноте, одержав победу над армянским "Ноа". Несмотря на набранные очки, столичный клуб не смог квалифицироваться в следующую стадию соревнований и прекратил борьбу на международной арене.
Суммарно выступления грандов украинского футбола принесли в национальную копилку 1.437 балла. Это позволило Украине опередить Сербию и занять 24-е место в общем зачете.
Сейчас Украина имеет в активе 24.287 балла. Ближайший преследователь - Сербия - отстает на 0.412 пункта. Даже победа сербской "Црвены Звезды" в своем матче Лиги Европы не помогла балканской стране сохранить позицию под давлением результатов украинских команд.
Впереди "сине-желтых" на 23-м месте располагается Венгрия. Дистанция до венгров сейчас составляет 0.588 балла. Стоит отметить, что в весенней части еврокубков от Украины будет продолжать борьбу только "Шахтер", который вернется к матчам 1/8 финала Лиги конференций уже в 2026 году.
В верхней части таблицы коэффициентов ситуация остается стабильной. Англия уверенно удерживает лидерство, имея наибольшее представительство среди всех ассоциаций - 8 клубов. Ни одна страна из первой десятки не изменила свою позицию по сравнению с данными на 12 декабря.
20. Израиль - 27.500 (1/4)
21. Хорватия - 25.906 (1/4)
22. Румыния - 25.000 (1/4)
23. Венгрия - 24.875 (1/4)
24. Украина - 24.287 (1/4) (+1 позиция)
25. Сербия - 23.875 (1/4) (-1)
26. Словения - 22.843 (1/4) (+1)
27. Словакия - 22.375 (1/4) (+1)
