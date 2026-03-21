Прорив у Маямі: Стародубцева розбила сіяну іспанку та встановила особистий рекорд

П'ята ракетка України Юлія Стародубцева (WTA 108) продовжує свою переможну ходу на престижному турнірі категорії WTA 1000 в американському Маямі. У другому колі українка змусила капітулювати 30-ту у світі Крістіну Букшу з Іспанії.

WTA 1000. Маямі. 2-ге коло (1/32 фіналу)

Юлія Стародубцева (Україна) – Крістіна Букша (Іспанія) – 6:2, 3:2, відмова

Упевненість українки та проблеми суперниці

Стародубцева з перших розіграшів захопила ініціативу в матчі проти фаворитки. Українка впевнено забрала перший сет (6:2). Наприкінці партії іспанка була змушена взяти медичну перерву поза кортом.

Домінування Юлії продовжилося і в другому сеті. За рахунку 3:2 на користь українки Букша офіційно відмовилася від продовження боротьби.

Рекорди та статистика

Для 26-річної українки ця перемога стала знаковою з кількох причин:

Четверта перемога над гравчинею з топ-30 у кар'єрі (вперше з липня минулого року).

Особистий рекорд у Маямі: Юлія вперше пробилася до третього кола цього "тисячника".

Перша перемога над Букшею: раніше іспанка двічі обігрувала українку на ґрунті та траві, але перша зустріч на харді залишився за Стародубцевою.

Далі битва з шостою ракеткою

У наступному раунді на українку чекає справжній іспит на міцність. Стародубцева зіграє проти шостої ракетки світу – Аманди Анісімової. З американкою Стародубцева гратиме вдруге (у травні 2025 року поступилася на "Ролан Гаррос" у Парижі – 0:2).

Нагадаємо, що Юлія пробилася до основної сітки Маямі через сито кваліфікації, здолавши вже чотирьох суперниць поспіль.

Коли грають інші українки

Ще три матчі за участю вітчизняних тенісисток відбудуться у ніч на 21 березня (за київським часом).