Прорив у Маямі: Стародубцева розбила сіяну іспанку та встановила особистий рекорд
П'ята ракетка України Юлія Стародубцева (WTA 108) продовжує свою переможну ходу на престижному турнірі категорії WTA 1000 в американському Маямі. У другому колі українка змусила капітулювати 30-ту у світі Крістіну Букшу з Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
WTA 1000. Маямі. 2-ге коло (1/32 фіналу)
Юлія Стародубцева (Україна) – Крістіна Букша (Іспанія) – 6:2, 3:2, відмова
Упевненість українки та проблеми суперниці
Стародубцева з перших розіграшів захопила ініціативу в матчі проти фаворитки. Українка впевнено забрала перший сет (6:2). Наприкінці партії іспанка була змушена взяти медичну перерву поза кортом.
Домінування Юлії продовжилося і в другому сеті. За рахунку 3:2 на користь українки Букша офіційно відмовилася від продовження боротьби.
Рекорди та статистика
Для 26-річної українки ця перемога стала знаковою з кількох причин:
- Четверта перемога над гравчинею з топ-30 у кар'єрі (вперше з липня минулого року).
- Особистий рекорд у Маямі: Юлія вперше пробилася до третього кола цього "тисячника".
- Перша перемога над Букшею: раніше іспанка двічі обігрувала українку на ґрунті та траві, але перша зустріч на харді залишився за Стародубцевою.
Далі битва з шостою ракеткою
У наступному раунді на українку чекає справжній іспит на міцність. Стародубцева зіграє проти шостої ракетки світу – Аманди Анісімової. З американкою Стародубцева гратиме вдруге (у травні 2025 року поступилася на "Ролан Гаррос" у Парижі – 0:2).
Нагадаємо, що Юлія пробилася до основної сітки Маямі через сито кваліфікації, здолавши вже чотирьох суперниць поспіль.
Коли грають інші українки
Ще три матчі за участю вітчизняних тенісисток відбудуться у ніч на 21 березня (за київським часом).
- Даяна Ястремська (WTA 54) зіграє з латвійкою Єленою Остапенко (WTA 24)
- Еліна Світоліна (WTA 8) – з австралійкою Емерсон Джонс (WTA 147)
- Марта Костюк (WTA 28) – з Каміллою Рахімовою (WTA 82), яка нещодавно змінила російське громадянство на узбецьке
