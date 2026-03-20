Справжній трилер у Маямі: Ястремська відіграла три матчболи та зробила неможливе

09:39 20.03.2026 Пт
Тепер на шляху Даяни - стара знайома. Чи вистачить сил на ще одну сенсацію після такого виснаження?
aimg Катерина Урсатій
Справжній трилер у Маямі: Ястремська відіграла три матчболи та зробила неможливе Даяна Ястремська (фото: Getty Images)

Даяна Ястремська успішно розпочала виступи на престижному турнірі WTA 1000 у США. Українська тенісистка у важкому трисетовому протистоянні вирвала перемогу над місцевою фавориткою Ешлін Крюгер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат турніру.

Читайте також: Світоліна посунула росіянку, а Калініна б'є рекорди: як змінився світовий рейтинг WTA

Драматична розв'язка та вольова перемога

Старт поєдинку склався для українки невдало: першу партію вона віддала з рахунком 2:6.Проте вже у другому сеті Даяна зуміла перехопити ініціативу, реалізувавши два брейки - 6:4.

Найбільш напруженою стала фінальна частина гри. У вирішальному сеті за рахунку 4:5 Ястремська опинилася за крок від поразки, але зуміла відіграти три матчболи поспіль.

Після цього вона виграла гейм на подачі суперниці та закрила матч із рахунком 7:5, не доводячи справу до тайбрейку.

Статистика та історичний контекст

Для Ястремської це третій в кар'єрі вихід до другого раунду турніру в Маямі (раніше це ставалося у 2019 та 2024 роках).

Загалом у поточному сезоні це вже п'ятий випадок, коли українка долає стартовий бар'єр на турнірах WTA.

До цього лише одного разу у 2026 році їй вдавалося пройти далі другого кола - на змаганнях у Брисбені.

Даяна стала другою представницею України, яка пробилася до наступного етапу в Маямі через сито першого кола.

Раніше це зробила Юлія Стародубцева, для якої цей успіх став дебютним на рівні "тисячників".

Що чекає на українок у другому колі

У наступній стадії змагань Україну представлятимуть одразу чотири тенісистки. До Ястремської та Стародубцевої приєднаються Еліна Світоліна та Марта Костюк, які отримали статус сіяних і пропускали перший раунд.

Наступною опоненткою Даяни стане 25-та ракетка турніру Єлєна Остапенко з Латвії.

Це буде їхня четверта зустріч на корті, наразі рахунок в особистих протистояннях 2:1 на користь латвійки.

Розклад матчів українських тенісисток у другому колі:

  • Еліна Світоліна (Україна, 9) - Емерсон Джонс (Австралія)
  • Даяна Ястремська (Україна) - Єлєна Остапенко (Латвія, 25)
  • Марта Костюк (Україна, 27) - Камілла Рахімова (Узбекистан)
  • Юлія Стародубцева (Україна) - Крістіна Букса (Іспанія, 30)

Раніше ми писали, як українка встановила тенісний рекорд, який не підкорився Світоліній.

Ціни на АЗС злетіли: бензин уже під 85 грн, скільки коштує заправити авто
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО