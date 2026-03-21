Прорыв в Майами: Стародубцева разбила сеяную испанку и установила личный рекорд

00:05 21.03.2026 Сб
2 мин
Юлия впервые в карьере вышла в третий круг турнира WTA 1000
aimg Андрей Костенко
Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)

Пятая ракетка Украины Юлия Стародубцева (WTA 108) продолжает свое победное шествие на престижном турнире категории WTA 1000 в американском Майами. Во втором круге украинка заставила капитулировать 30-ю в мире Кристину Букшу из Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Настоящий триллер в Майами: Ястремская отыграла три матчбола и сделала невозможное

WTA 1000. Майами. 2-й круг (1/32 финала)

Юлия Стародубцева (Украина) - Кристина Букша (Испания) - 6:2, 3:2, отказ

Уверенность украинки и проблемы соперницы

Стародубцева с первых розыгрышей захватила инициативу в матче против фаворитки. Украинка уверенно забрала первый сет (6:2). В конце партии испанка была вынуждена взять медицинский перерыв вне корта.

Доминирование Юлии продолжилось и во втором сете. При счете 3:2 в пользу украинки Букша официально отказалась от продолжения борьбы.

Рекорды и статистика

Для 26-летней украинки эта победа стала знаковой по нескольким причинам:

  • Четвертая победа над игроком из топ-30 в карьере (впервые с июля прошлого года).
  • Личный рекорд в Майами: Юлия впервые пробилась в третий круг этого "тысячника".
  • Первая победа над Букшей: ранее испанка дважды обыгрывала украинку на грунте и траве, но первая встреча на харде осталась за Стародубцевой.

Далее битва с шестой ракеткой

В следующем раунде украинку ждет настоящий экзамен на прочность. Стародубцева сыграет против шестой ракетки мира - Аманды Анисимовой. С американкой Стародубцева будет играть во второй раз (в мае 2025 года уступила на "Ролан Гаррос" в Париже - 0:2).

Напомним, что Юлия пробилась в основную сетку Майами через сито квалификации, одолев уже четырех соперниц подряд.

Когда играют другие украинки

Еще три матча с участием отечественных теннисисток состоятся в ночь на 21 марта (по киевскому времени).

  • Даяна Ястремская (WTA 54) сыграет с латвийкой Еленой Остапенко (WTA 24)
  • Элина Свитолина (WTA 8) - с австралийкой Эмерсон Джонс (WTA 147)
  • Марта Костюк (WTA 28) - с Камиллой Рахимовой (WTA 82), которая недавно сменила российское гражданство на узбекское.

Ранее мы писали, как украинка установила теннисный рекорд, который не покорился Свитолиной.

Новости
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО