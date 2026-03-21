Прорыв в Майами: Стародубцева разбила сеяную испанку и установила личный рекорд
Пятая ракетка Украины Юлия Стародубцева (WTA 108) продолжает свое победное шествие на престижном турнире категории WTA 1000 в американском Майами. Во втором круге украинка заставила капитулировать 30-ю в мире Кристину Букшу из Испании.
WTA 1000. Майами. 2-й круг (1/32 финала)
Юлия Стародубцева (Украина) - Кристина Букша (Испания) - 6:2, 3:2, отказ
Уверенность украинки и проблемы соперницы
Стародубцева с первых розыгрышей захватила инициативу в матче против фаворитки. Украинка уверенно забрала первый сет (6:2). В конце партии испанка была вынуждена взять медицинский перерыв вне корта.
Доминирование Юлии продолжилось и во втором сете. При счете 3:2 в пользу украинки Букша официально отказалась от продолжения борьбы.
Рекорды и статистика
Для 26-летней украинки эта победа стала знаковой по нескольким причинам:
- Четвертая победа над игроком из топ-30 в карьере (впервые с июля прошлого года).
- Личный рекорд в Майами: Юлия впервые пробилась в третий круг этого "тысячника".
- Первая победа над Букшей: ранее испанка дважды обыгрывала украинку на грунте и траве, но первая встреча на харде осталась за Стародубцевой.
Далее битва с шестой ракеткой
В следующем раунде украинку ждет настоящий экзамен на прочность. Стародубцева сыграет против шестой ракетки мира - Аманды Анисимовой. С американкой Стародубцева будет играть во второй раз (в мае 2025 года уступила на "Ролан Гаррос" в Париже - 0:2).
Напомним, что Юлия пробилась в основную сетку Майами через сито квалификации, одолев уже четырех соперниц подряд.
Когда играют другие украинки
Еще три матча с участием отечественных теннисисток состоятся в ночь на 21 марта (по киевскому времени).
- Даяна Ястремская (WTA 54) сыграет с латвийкой Еленой Остапенко (WTA 24)
- Элина Свитолина (WTA 8) - с австралийкой Эмерсон Джонс (WTA 147)
- Марта Костюк (WTA 28) - с Камиллой Рахимовой (WTA 82), которая недавно сменила российское гражданство на узбекское.
Ранее мы писали, как украинка установила теннисный рекорд, который не покорился Свитолиной.