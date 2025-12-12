ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Прорив у Гохфільцені: Христина Дмитренко принесла Україні перші залікові бали Кубка світу

П'ятниця 12 грудня 2025 17:02
UA EN RU
Прорив у Гохфільцені: Христина Дмитренко принесла Україні перші залікові бали Кубка світу Христина Дмитренко (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У другому етапі Кубка світу з біатлону, що проходить в австрійському Гохфільцені, відбувся жіночий спринт. Єдиною українкою, яка зуміла набрати залікові бали, стала Христина Дмитренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання.

Дмитренко на межі топ-40

Жіноча збірна України вийшла на старт у складі п'яти спортсменок, Христина Дмитренко (стартовий номер 16), Дарина Чалик, сестри Анастасія та Олександра Меркушині, а також Лілія Стеблина, для якої це перший етап Кубка світу в поточному сезоні.

Христина Дмитренко продемонструвала найкращий результат у команді. Спортсменка чисто відпрацювала на першій вогневій лінії ("лежачи"), але допустила один промах на стійці.

При цьому її швидкість стрільби (24.5 секунд) увійшла до топ-15 загального заліку.

Фініш на 36-й позиції дозволив Дмитренко здобути перші залікові очки для української жіночої команди у цьому сезоні.

Вона також стала єдиною представницею України, яка завоювала право взяти участь у гонці переслідування.

Результати інших українок

Жодна з чотирьох інших біатлоністок не змогла подолати кваліфікаційний бар'єр для участі у недільному переслідуванні.

Анастасія Меркушина помилилася двічі на першій стрільбі, але була бездоганна на другій. Вона посіла 71-ше місце.

Її сестра Олександра Меркушина допустила по одній хибі на кожному рубежі та фінішувала 69-ю.

Лілія Стеблина показала чотири промахи (три на "лежці" та один на "стійці"), але з результатом 97-ме місце змогла випередити Дарину Чалик.

Дарина Чалик продемонструвала найгіршу точність, не закривши п'ять із десяти мішеней (два промахи на "лежці" і три на "стійці"). Вона замкнула список українських учасниць на 94-й позиції.

Тріумф французької біатлоністки

Перемогу у спринті здобула представниця Франції Лу Жанмонно, яка відпрацювала обидва вогневі рубежі без жодного промаху.

Срібною призеркою стала норвезька спортсменка Марен Кіркейде (один промах), а "бронзу" виборола Анна Магнуссон зі Швеції, яка також відстрілялася чисто.

Кубок світу. Гохфільцен. Спринт, жінки

  1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) 19:59.4
  2. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+1) +15.3
  3. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0) +16.1
  4. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +27.9
  5. Емі Базерга (Швейцарія, 0+0) +32.3
  6. Каміль Бене (Франція, 0+0) +32.7

...

36. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +1:34.1

69. Олександра Меркушина (Україна, 1+1) +2:34.9

71. Анастасія Меркушина (Україна, 2+0) +2:37.3

94. Дарина Чалик (Україна, 2+3) +3:37.0

97. Лілія Стеблина (Україна, 3+1) +3:56.4

Раніше ми розповіли, як українські біатлоністи здобули перший подіум на Кубку IBU.

Також читайте, як українка з ідеальною стрільбою встановила рекорд на Кубку IBU.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Биатлон
Новини
Зеленський приїхав в Куп'янськ після успішної операції Сил оборони
Зеленський приїхав в Куп'янськ після успішної операції Сил оборони
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі