Прорив у Гохфільцені: Христина Дмитренко принесла Україні перші залікові бали Кубка світу
У другому етапі Кубка світу з біатлону, що проходить в австрійському Гохфільцені, відбувся жіночий спринт. Єдиною українкою, яка зуміла набрати залікові бали, стала Христина Дмитренко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання.
Дмитренко на межі топ-40
Жіноча збірна України вийшла на старт у складі п'яти спортсменок, Христина Дмитренко (стартовий номер 16), Дарина Чалик, сестри Анастасія та Олександра Меркушині, а також Лілія Стеблина, для якої це перший етап Кубка світу в поточному сезоні.
Христина Дмитренко продемонструвала найкращий результат у команді. Спортсменка чисто відпрацювала на першій вогневій лінії ("лежачи"), але допустила один промах на стійці.
При цьому її швидкість стрільби (24.5 секунд) увійшла до топ-15 загального заліку.
Фініш на 36-й позиції дозволив Дмитренко здобути перші залікові очки для української жіночої команди у цьому сезоні.
Вона також стала єдиною представницею України, яка завоювала право взяти участь у гонці переслідування.
Результати інших українок
Жодна з чотирьох інших біатлоністок не змогла подолати кваліфікаційний бар'єр для участі у недільному переслідуванні.
Анастасія Меркушина помилилася двічі на першій стрільбі, але була бездоганна на другій. Вона посіла 71-ше місце.
Її сестра Олександра Меркушина допустила по одній хибі на кожному рубежі та фінішувала 69-ю.
Лілія Стеблина показала чотири промахи (три на "лежці" та один на "стійці"), але з результатом 97-ме місце змогла випередити Дарину Чалик.
Дарина Чалик продемонструвала найгіршу точність, не закривши п'ять із десяти мішеней (два промахи на "лежці" і три на "стійці"). Вона замкнула список українських учасниць на 94-й позиції.
Тріумф французької біатлоністки
Перемогу у спринті здобула представниця Франції Лу Жанмонно, яка відпрацювала обидва вогневі рубежі без жодного промаху.
Срібною призеркою стала норвезька спортсменка Марен Кіркейде (один промах), а "бронзу" виборола Анна Магнуссон зі Швеції, яка також відстрілялася чисто.
Кубок світу. Гохфільцен. Спринт, жінки
- Лу Жанмонно (Франція, 0+0) 19:59.4
- Марен Кіркейде (Норвегія, 0+1) +15.3
- Анна Магнуссон (Швеція, 0+0) +16.1
- Доротея Вірер (Італія, 0+0) +27.9
- Емі Базерга (Швейцарія, 0+0) +32.3
- Каміль Бене (Франція, 0+0) +32.7
...
36. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +1:34.1
69. Олександра Меркушина (Україна, 1+1) +2:34.9
71. Анастасія Меркушина (Україна, 2+0) +2:37.3
94. Дарина Чалик (Україна, 2+3) +3:37.0
97. Лілія Стеблина (Україна, 3+1) +3:56.4
