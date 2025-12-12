Прорив у Гохфільцені: Христина Дмитренко принесла Україні перші залікові бали Кубка світу

У другому етапі Кубка світу з біатлону, що проходить в австрійському Гохфільцені, відбувся жіночий спринт. Єдиною українкою, яка зуміла набрати залікові бали, стала Христина Дмитренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання.

Дмитренко на межі топ-40

Жіноча збірна України вийшла на старт у складі п'яти спортсменок, Христина Дмитренко (стартовий номер 16), Дарина Чалик, сестри Анастасія та Олександра Меркушині, а також Лілія Стеблина, для якої це перший етап Кубка світу в поточному сезоні.

Христина Дмитренко продемонструвала найкращий результат у команді. Спортсменка чисто відпрацювала на першій вогневій лінії ("лежачи"), але допустила один промах на стійці.

При цьому її швидкість стрільби (24.5 секунд) увійшла до топ-15 загального заліку.

Фініш на 36-й позиції дозволив Дмитренко здобути перші залікові очки для української жіночої команди у цьому сезоні.

Вона також стала єдиною представницею України, яка завоювала право взяти участь у гонці переслідування.

Результати інших українок

Жодна з чотирьох інших біатлоністок не змогла подолати кваліфікаційний бар'єр для участі у недільному переслідуванні.

Анастасія Меркушина помилилася двічі на першій стрільбі, але була бездоганна на другій. Вона посіла 71-ше місце.

Її сестра Олександра Меркушина допустила по одній хибі на кожному рубежі та фінішувала 69-ю.

Лілія Стеблина показала чотири промахи (три на "лежці" та один на "стійці"), але з результатом 97-ме місце змогла випередити Дарину Чалик.

Дарина Чалик продемонструвала найгіршу точність, не закривши п'ять із десяти мішеней (два промахи на "лежці" і три на "стійці"). Вона замкнула список українських учасниць на 94-й позиції.

Тріумф французької біатлоністки

Перемогу у спринті здобула представниця Франції Лу Жанмонно, яка відпрацювала обидва вогневі рубежі без жодного промаху.

Срібною призеркою стала норвезька спортсменка Марен Кіркейде (один промах), а "бронзу" виборола Анна Магнуссон зі Швеції, яка також відстрілялася чисто.

Кубок світу. Гохфільцен. Спринт, жінки

Лу Жанмонно (Франція, 0+0) 19:59.4 Марен Кіркейде (Норвегія, 0+1) +15.3 Анна Магнуссон (Швеція, 0+0) +16.1 Доротея Вірер (Італія, 0+0) +27.9 Емі Базерга (Швейцарія, 0+0) +32.3 Каміль Бене (Франція, 0+0) +32.7

...

36. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +1:34.1

69. Олександра Меркушина (Україна, 1+1) +2:34.9

71. Анастасія Меркушина (Україна, 2+0) +2:37.3

94. Дарина Чалик (Україна, 2+3) +3:37.0

97. Лілія Стеблина (Україна, 3+1) +3:56.4