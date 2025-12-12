ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Прорыв в Хохфильцене: Кристина Дмитренко принесла Украине первые зачетные баллы Кубка мира

Пятница 12 декабря 2025 17:02
UA EN RU
Прорыв в Хохфильцене: Кристина Дмитренко принесла Украине первые зачетные баллы Кубка мира Кристина Дмитренко (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Во втором этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в австрийском Хохфильцене, состоялся женский спринт. Единственной украинкой, которая сумела набрать зачетные баллы, стала Кристина Дмитренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования.

Дмитренко на грани топ-40

Женская сборная Украины вышла на старт в составе пяти спортсменок, Кристина Дмитренко (стартовый номер 16), Дарья Чалык, сестры Анастасия и Александра Меркушины, а также Лилия Стеблина, для которой это первый этап Кубка мира в текущем сезоне.

Кристина Дмитренко продемонстрировала лучший результат в команде. Спортсменка чисто отработала на первой огневой линии ("лежа"), но допустила один промах на стойке.

При этом ее скорость стрельбы (24.5 секунд) вошла в топ-15 общего зачета.

Финиш на 36-й позиции позволил Дмитренко добыть первые зачетные очки для украинской женской команды в этом сезоне.

Она также стала единственной представительницей Украины, которая завоевала право принять участие в гонке преследования.

Результаты других украинок

Ни одна из четырех других биатлонисток не смогла преодолеть квалификационный барьер для участия в воскресном преследовании.

Анастасия Меркушина ошиблась дважды на первой стрельбе, но была безупречна на второй. Она заняла 71-е место.

Ее сестра Александра Меркушина допустила по одной ошибке на каждом рубеже и финишировала 69-й.

Лилия Стеблина показала четыре промаха (три на "лежке" и один на "стойке"), но с результатом 97-е место смогла опередить Дарью Чалык.

Дарья Чалык продемонстрировала худшую точность, не закрыв пять из десяти мишеней (два промаха на "лежке" и три на "стойке"). Она замкнула список украинских участниц на 94-й позиции.

Триумф французской биатлонистки

Победу в спринте одержала представительница Франции Лу Жанмонно, которая отработала оба огневых рубежа без единого промаха.

Серебряным призером стала норвежская спортсменка Марен Киркейде (один промах), а "бронзу" завоевала Анна Магнуссон из Швеции, которая также отстрелялась чисто.

Кубок мира. Хохфильцен. Спринт, женщины

  1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) 19:59.4
  2. Марен Киркейде (Норвегия, 0+1) +15.3
  3. Анна Магнуссон (Швеция, 0+0) +16.1
  4. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +27.9
  5. Эми Базерга (Швейцария, 0+0) +32.3
  6. Камиль Бене (Франция, 0+0) +32.7

...

36. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +1:34.1

69. Александра Меркушина (Украина, 1+1) +2:34.9

71. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0) +2:37.3

94. Дарья Чалык (Украина, 2+3) +3:37.0

97. Лилия Стеблина (Украина, 3+1) +3:56.4

Ранее мы рассказали, как украинские биатлонисты завоевали первый подиум на Кубке IBU.

Также читайте, как украинка с идеальной стрельбой установила рекорд на Кубке IBU.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Биатлон
Новости
Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны
Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе