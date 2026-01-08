"Проклинав мене, а потім помстився". Відомий актор пригадав кумедну історію про кума

Юрій Вихованець пригадав кумедну історію про кума

"Бліндар завжди жартує, що я не можу прикалуватися з людей, бо в мене це закінчується погано", - зазначив Юрій.

Історія почалася за лаштунками, коли обидва готувалися до сцени в масках з прорізаними очима. Тоді вони мали розсипати пшеничну крупу.

"Це була така перебита пшениця, дуже гостра, з маленькими кристаликами. Перед виходом він стояв до мене спиною. Я його за плече - він розвертається, а я йому просто в лице тією крупою! Не знаю, про що я думав. Крупа, звісно, потрапила йому в очі. Він по сцені бігав напомацки, очі червоні, проклинав мене", - пригадав Вихованець.

Вихованець пригадав кумедну історію з кумом (фото: пресслужба)

Помста не забарилася. Під час тієї ж вистави Бліндар вирішив пожартувати у відповідь

"Знову стояли за лаштунками, але вже без масок. Він був за мною, а переді мною стояла актриса - така солідна жінка. Виходить, я був між ними. І він руку повз мене просунув - і хап! Пожмакав її за дупу. Так сильно. А я тоді ще малий був, капець. Вона розвертається на мене з такими очима і вже готується дати ляща", - поділився актор.

На щастя, кум таки вирішив врятувати ситуацію.

"Він одразу почав кричати: "Ну, пробач, пробач! Ні, ні, то я, то я!" Спас мене в останню секунду, але міг я так відгребти", - з гумором пригадав Юрій.

Цей випадок став для Вихованця яскравим спогадом з юності та доказом, що дружба з кумом може бути не лише веселою, а й трохи небезпечною.

Вихованець згадав "помсту" кума (фото: пресслужба)

Нагадаємо, зараз Юрій працює над зйомками серіалу "Екстрена допомога" про реформу медичної освіти. Разом з ним там грають Віктор Жданов, Сергій Кисіль та Анастасія Цимбалару. А Бліндар скоро з’явиться у серіалі "Справа НБР" на ICTV2.