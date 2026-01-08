"Проклинал меня, а потом отомстил". Известный актер вспомнил забавную историю о куме

Юрий Выхованец вспомнил забавную историю о куме

"Блиндар всегда шутит, что я не могу прикалываться над людьми, потому что у меня это заканчивается плохо", - отметил Юрий.

История началась за кулисами, когда оба готовились к сцене в масках с прорезанными глазами. Тогда они должны были рассыпать пшеничную крупу.

"Это была такая перебитая пшеница, очень острая, с маленькими кристалликами. Перед выходом он стоял ко мне спиной. Я его за плечо - он разворачивается, а я ему прямо в лицо той крупой! Не знаю, о чем я думал. Крупа, конечно, попала ему в глаза. Он по сцене бегал напомацки, глаза красные, проклинал меня", - вспомнил Выхованец.

Выхованец вспомнил забавную историю с кумом (фото: пресс-служба)

Месть не заставила себя ждать. Во время того же спектакля Блиндар решил пошутить в ответ

"Опять стояли за кулисами, но уже без масок. Он был за мной, а передо мной стояла актриса - такая солидная женщина. Получается, я был между ними. И он руку мимо меня просунул - и хап! Подергал ее за задницу. Так сильно. А я тогда еще маленький был, капец. Она разворачивается на меня с такими глазами и уже готовится дать леща", - поделился актер.

К счастью, кум таки решил спасти ситуацию.

"Он сразу начал кричать: "Ну, прости, прости! Нет, нет, то я, то я!" Спас меня в последнюю секунду, но мог я так отгрести", - с юмором вспомнил Юрий.

Этот случай стал для Воспитанника ярким воспоминанием из юности и доказательством, что дружба с кумом может быть не только веселой, но и немного опасной.

Выхованец вспомнил "месть" кума (фото: пресс-служба)

Напомним, сейчас Юрий работает над съемками сериала "Екстрена допомога" о реформе медицинского образования. Вместе с ним там играют Виктор Жданов, Сергей Кисель и Анастасия Цимбалару. А Блиндар скоро появится в сериале "Справа НБР" на ICTV2.