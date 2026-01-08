Ілля Чопоров чесно висловився про "Євробачення" та розкрив свого фаворита

Актор та театральний композитор Ілля Чопоров поділився своєю думкою про міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" та розповів, чи розглядає для себе можливість участі.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Чи хотів би вести "Євробачення"

Раніше в мережі припускали, що Чопоров міг би стати ведучим конкурсу, проте сам артист має іншу думку.

"Я не ведучий. Я б взяв участь у "Євробаченні", якби писав пісні й мав змогу виступити", - зазначив він.

Поділився актор та театральний композитор й ставленням до пісенного конкурсу.

"Це прикольно. Ставлюся до шоу позитивно. Нічого поганого в ньому немає. Я до шоу ставлюся, як до будь-якого артхаусу. Я б із задоволенням виступив там, але не ведучим. Я поганий ведучий. Можу зіграти ведучого, але не вести щось", - сказав він.

Чопоров висловився про "Євробачення" (фото: Ігор Кузнєцов / РБК-Україна)

Фаворити конкурсу та улюблені виконавці

Не оминув Ілля і тему особистих музичних смаків. Артист розповів, чи залишаються після конкурсів виконавці та пісні, які дійсно варті уваги.

"Так. З позаминулого "Євробачення", наприклад, не з нашого відбору глобально - Nemo досі його слухаю. Просто прекрасні виконавці. Просто в захваті. Я чекав новий альбом", - поділився він.

Назвав Чопоров і улюблених українських артистів, серед яких як молоді артисти, так і легенди.

"Мені подобається останнім часом Blooms Corda. Подобається Phil It. Дуже прям звучить не по-американськи, а по-європейськи. Такий звук хороший, класний. Люблю іноді послухати щось більш таке, не хочеться сказати попсове, наприклад, "Воплі Відоплясова", "Океан Ельзи" - щось з дитинства", - поділився він.