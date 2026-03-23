Проігнорований Ребровим: Лунін у статусі капітана "Реала" виграв мадридське дербі (відео)

Іспанія, Ла Ліга, 29-й тур

"Реал" – "Атлетіко" – 3:2

Голи: Вінісіус, 52 (з пенальті), 72, Вальверде, 55 – Лукман, 33, Моліна, 66

Вилучення: Вальверде ("Реал"), 77

Як Лунін опинився у старті

Головний тренер "вершкових" Альваро Арбелоа довірив місце у старті Луніну через травму стегна Тібо Куртуа. Для українця це був перший вихід у стартовому складі в чемпіонаті Іспанії з травня 2025 року.

Попри тривалу відсутність стабільної ігрової практики, Андрій продемонстрував впевнену гру, не раз врятувавши команду.

Камбек "вершкових" у дербі

Перший тайм залишився за "матрацниками" – на 33-й хвилині Адемола Лукман відкрив рахунок. Проте по перерві "Реал" перехопив ініціативу.

На 52-й хвилина: Вінісіус Жуніор реалізував пенальті, а на 55-й – Федеріко Вальверде вивів господарів уперед.

На 67-й хвилині Науель Моліна зрівняв рахунок (2:2), але Вінісіус оформив дубль ударом з-за меж штрафного майданчика, встановивши остаточний результат – 3:2.

Останні 15 хвилин матчу "Реал" догравав у меншості після прямої червоної картки Вальверде.

Українець – капітан "Реала"

Догравав матч Лунін із капітанською пов'язкою "Реала". На 87-й хвилині Вінісіус пішов з поля та передав її українському голкіперу. У компенсований час Андрій у ефектному стрибку врятував "бланкос" після удару Александера Серлота. Загалом за матч він здійснив п'ять рятівних сейвів.

Завдяки успіху "Реал" набрав 69 очок і продовжує переслідувати "Барселону", відставання від якої складає 4 пункти. Свій наступний матч команда проведе 4 квітня проти "Мальорки".

Лунін та збірна України

Зазначимо, що воротар "Реала" не потрапив до числа гравців, що викликані в збірну України на матчі плей-офф ЧС-2026.

Наставник команди Сергій Ребров віддає перевагу Анатолію Трубіну, який має стабільну ігрову практику в португальській "Бенфіці". Також виклик до національної команди отримали два голкіпери з УПЛ – Дмитро Різник ("Шахтар") та Руслан Нещерет ("Динамо"). У резерві – Євгеній Волинець ("Полісся").

Лунін дебютував за збірну України за тренерства Андрія Шевченка – у березні 2018 року, в товариському матчі із Саудівською Аравією (1:1). Востаннє зіграв за неї – у липні 2025-го – проти Нової Зеландії (2:1). Отримував виклик на вересневі поєдинки відбору ЧС-2026 з Францією та Азербайджаном, але не приїхав – офіційно через травму.

Згодом з'явилася інсайдерська інформація, що воротар "вершкових" незадоволений своїм статусом другого у збірній і попросив не викликати його до команди без гарантії гри у основі.