Бокс, стрільба та сувора дієта: як зірка радіо Юлія Карпова готує себе до служби в ЗСУ

Юлія Карпова готова до мобілізації жінок

Ведуча переконана, що українцям варто тверезо дивитися на реальність, а не піддаватися ворожим ІПСО. На її думку, якби ротації відбувалися вчасно, військові не були б настільки виснаженими.

Карпова не виключає, що з часом захищати країну доведеться і жінкам.

"Я розумію прекрасно, що в якийсь момент може прийти черга і до жінок. Окей. Значить так і буде", - заявила вона, додавши, що повністю прийняла цей факт.

Юлія вже зараз активно працює над здобуттям нових навичок і покращенням фізичної форми. Зокрема, займається боксом, щоб у ближньому бою мати змогу дати відсіч ворогу, та вже непогано стріляє.

Також Карпова скинула майже 40 кілограмів, щоб організм міг витримати вагу бронежилета. А ще додає: мало їсть, що буде корисно в умовах дефіциту ресурсів на фронті.

Згадуючи початок повномасштабного вторгнення, Юлія закликає не ігнорувати загрози. Вона визнає, що тоді війна здавалася чимось неможливим, але реальність виявилася значно жорсткішою.

"Я дивлюсь на це тверезо... У той час у нас уже стояли росіяни на кордоні. Я думала: як у реальному світі може початися війна? Це дуже просто, так само як свого часу забрали Крим і Донбас", - підсумовує ведуча.